Hey! Say! JUMP°ËÌîÈø·Å¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È¥´¥Á¡ÉÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー¡ÊNEWSÁýÅÄµ®µ×¡Ë¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×

°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤ÈºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬¡¢9·î18ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª26¡×¤ÎVIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÊ³Àï¤¹¤ë¡£
¢£ÁýÅÄµ®µ×¡¢°ËÌîÈø·Å¤¬¸ì¤ë»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤µ²±¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤
2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥´¥ÁÅÐ¾ì¤Î°ËÌîÈø·Å¤Ï¡¢Á°²ó2°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀèÇÚ¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦ÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤µ²±¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÁýÅÄ¤â¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁýÅÄ¤Î·üÌ¿¤Ê¿©¥ê¥Ý¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
°ìÊý¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Ï¥´¥Á½éÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡ª¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÄ©¤à¡£
¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ï»°±º³¤´ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëBEACHEND CAFE¡£»°±ºÌîºÚ¤ä¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï2Ëü3,000±ß¡¢¼«Ê¢³Û¤Ï8¿Í¤ÇÌó18Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£Á°²ó¥Ó¥ê¤Ç¸½ºß¼«Ê¢Áí³Û69Ëü±ß¤ÎÇòÀÐËã°á¤Ï¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ç¤â¤¦Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¡È¶¯¤¤Ì£Êý¡É¤À¤È¤¤¤¦²¬Â¼Î´»Ë¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ»²Àï¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤ì¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¿Í¤Ï¥Ó¥ê¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡©
¢£°ËÌîÈø·Å¡¢ËÉ²»¼¼¤ÎÃæ¤ÇÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¡ª
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡È¤ª¤¦¤Á¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤½¤¦¥ê¥Ó½¼¥´¥Á¡É¡£¥ê¥Ó½¼¤È¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ä°ËÌîÈø¤Ï¼¼Æâ¤ËÃÖ¤±¤ëËÉ²»¼¼¤Ç¡¢ÁýÅÄ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¡£¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÌ¾Á°¤Î´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦ºùÅÄ¤Ï¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¡È¸Ä¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤»¤ë¡É¥Ì¥Ã¥¯²È¶ñ¤òÂÎ¸³¡£¤½¤Î²÷Å¬¤µ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ºùÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ì¥Ã¥¯½é¤á¤Æ¡×¤ÈÂçËþÂ¤¹¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÏÃÂê¤Î¡È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à²È¶ñ¡É¤òÂÎ¸³¤·¤¿¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤¬Í½ÁÛ³°¤Î¥¢¥ì¤ËÊÑ¿È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤¦¤ïー¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£ÇòÀÐ¤Ï¼«Âð¤Ç±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê²»¶Á¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥Á¥§¥¢¤ÇË×ÆþÂÎ¸³¡£¹â¶¶Ê¸ºÈ¤âVR¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤¬¶ì¼ê¤Ê¤¿¤áÈá·à¤¬¡Ä!?
¤Ê¤ª¡¢9·î9Æü¤Ï¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤ÎÆü¡£2025Ç¯¤Ë·ëÀ®35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ò¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡ÙÆÃÀ½¥±ー¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥É¥Ã¥¥ê¡£Áá¤¯¤â´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¿È¹½¤¨¤ë¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤À¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö¥³¥ó¥×¥éµ¤¤Ë¤»¤¨¡×¤È¥¬¥Á¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ç¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬¡Ö¿Ì¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ç¤Ï¼«Ê¢¥ìー¥¹ºÇ²¼°Ì¤ÎÇòÀÐ¤¬¿µ½Å¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¹â¶¶¤¬ÆÀ°Õ¤Î¡È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ºîÀï¡É¤Ç¤¢¤¨¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£ºùÅÄ¤â¡Ö¿Ì¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¡£ÁýÅÄ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤¿°ËÌîÈø¤Î·ë²Ì¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¼«Ê¢¥ìー¥¹¤ÏÁÛÄê³°¤ÎÂçÇÈÍð¤Ë!?¡¡ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù
09/18¡ÊÌÚ¡Ë19:00～21:00
½Ð±é¼Ô¡§¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ê²¬Â¼Î´»Ë¡¡ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë
¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª26¡×
½Ð±é¼Ô¡§ÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¡¡¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¡¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¡ÇòÀÐËã°á
VIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¡§°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¡ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê
¿Ê¹Ô¡§±©Ä»¿µ°ì
¡ÖÎÁÍý»þ´Ö¥Ï¥ó¥Ç¥Þ¥Ã¥Á¡ªÅ´¿Í¥·¥§¥ÕvsËÞ¿Í¥·¥§¥Õ·³ÃÄ¡×½Ð±é¼Ô¡§
ËÞ¿Í¥·¥§¥Õ¡§Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¡¼ò°æµ®»Î¡Ê¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡Ë
Å´¿Í¥·¥§¥Õ¡§ÃæÂ¼ÏÂÀ®
¸«ÆÏ¤±¿Í¡§¾¾²¼Þ«Ê¿¡¡Ê¿Ìî¥ì¥ß¡¡ÏÂÅÄÌÀÆü¹á
¿Ê¹Ô¡§±©Ä»¿µ°ì
