17日に総合ショッピングモール「楽天市場」にオープンした、長崎県公式「ながおしセレクト」。

県として、初めての公式オンラインストアです。

『美食と絶景の街、長崎。』をコンセプトに、

県内の事業者から募集した農水産加工品やスイーツ、お酒や陶磁器など、長崎らしいこだわりのアイテム約100点が販売されています。

現在 オープンを記念してキャンペーンを実施していて、5000円以上の購入や商品レビューなどで期間限定の割引クーポンがプレゼントされるということです。（※公式LINEお友だち登録も。年度内実施予定で予算なくなり次第終了。5000円以上購入のクーポンは即時使用可。その他は次回購入時利用）

「ながおしセレクト」は楽天市場のほか、12月には「Yahoo!ショッピング」にも出店を予定しているということです。