Image: Apple

今年Apple（アップル）はApple Watch SE 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3の全3モデルを同時発表しました。

これを機に初めてApple Watchを購入する方や久々に買い替えを検討している方もなかにはいると思いますが、実際それぞれのモデルはどう違うのか。パッと見では判断しにくい部分もあると思うので、それぞれどんな人にオススメなモデルなのかまとめてご紹介します。

Apple Watchデビューしたい方、基本的なヘルスケア機能を求めるならApple Watch SE 3がおすすめ

Apple Watchデビューをしたい方、基本的なヘルスケア機能を求める方に全力でオススメしたいのが、Apple Watch SE 3です。1つ前のApple Watch SE（第2世代）もコスパ抜群モデルとして注目されてきましたが、最新モデルはその魅力がさらにパワーアップし、この1台で十分すぎるレベルにまで達しました。

画面が常に表示される常時表示ディスプレイを始め、シチュエーションによっては本体に触れずに操作できるダブルタップと手首フリックに対応。さらに本体から直接音楽やポッドキャストが再生できるほか、約45分で0%→80%まで充電できる高速充電に対応しています。

搭載チップはApple Watch Series 11やApple Watch Ultra 3と同じS10チップなので動作もサクサクかと。加えてセルラーモデルは5Gに対応するなど、前モデルから凄まじい進化を遂げています。

また、スマートウォッチで重要なヘルスケア機能に関しては、皮膚温センサーを搭載したほか、睡眠時無呼吸の通知や睡眠スコアにも対応しています。心電図や血中酸素濃度測定機能は非対応ですが、十分なヘルスケア機能を兼ね備えたApple Watchと言っても過言ではないかと。

ただ注意しておきたいのが、バッテリー持続時間は引き続き最大18時間となるため、基本毎日の充電が必須ということ。それと本体カラーは2種類（ミッドナイト/スターライト）のみです。

・Apple Watch SEはこれまでも"コスパ抜群のApple Watch"という印象だったが、第3世代にして"真のコスパ抜群モデル"に大進化。これで十分→これで十分すぎる1台になりました。 ・すべてのヘルスケア機能（心電図や血中酸素濃度測定機能）は特に求めず、税込4万円以下で最新のApple Watchを購入したい方にオススメ。 ・watchOS 26非対応のモデル、すなわちApple Watch Series 5以前 or 初代Apple Watch SEからの買い替えも十分アリかと。※Apple Watch Series 4/5から買い替えると心電図機能は失われます。 ・Apple Watch SE 3の本体価格はGPSモデルで税込37,800円〜。

24時間もつバッテリーと最先端のヘルスケア機能、より見やすいディスプレイを求めるならApple Watch Series 11がおすすめ

Apple Watch Series 11は前モデルのApple Watch Series 10と比べると劇的な進化はなく、最大の魅力を挙げるとしたらバッテリー持続時間が最大18時間→最大24時間に伸びたことかと。バッテリーもちは長ければ長いほどありがたいですから。

ケースサイズは42ミリと46ミリで、最大輝度は（Apple Watch SE 3の2倍の）2,000ニト、斜めからでも見やすいディスプレイが特徴です。Series 10の2倍の耐擦傷性能をもつガラスが採用されているため、よくApple Watchの画面を壁や物にぶつける人にとってはありがたい耐久性となっています。

Apple Watch Series 11はアルミニウムモデルに加えて、オシャレな見た目のチタニウムケースが選べるのも1つの特権です。シリーズ史上最も薄い本体の厚みも大きな魅力の1つで、筆者は本体サイズが同じApple Watch Series 10を使っていますが、長袖を着たときの不自然なモッコリ具合が目立たない点も含めて気に入っています。

今月中に150の国と地域で利用可能になる見込みの「高血圧の可能性を知らせてくれる機能」は、Apple Watch Series 9、およびApple Watch Ultra 2以降のモデルで使えるようになることが判明しています（日本での提供時期は未定。）

Apple Watchは医療機器ではないものの、自分の健康状態をさまざまな側面からチェックできる優秀なヘルスモニターといえるため、心電図測定機能や血中酸素濃度測定、高血圧通知などの充実したヘルスケア機能を求めるのであれば、Apple Watch Series 11はとても良い選択肢だと思います。

・Apple Watch Series 11のケースサイズは42ミリと46ミリ。バッテリー持続時間は最大24時間(低電力モード使用時は最大38時間。)高速充電は約30分で0%→80%まで充電可能。夜お風呂に入っているときや朝の身支度時にサッと充電できるのが便利。 ・本体ケースはアルミニウムとチタニウムから選択可能。 ・心電図や血中酸素濃度測定、高血圧の通知を含めたすべてのヘルスケア機能が使えるモデル（高血圧通知機能は現時点で日本での提供時期が未定。） ・Apple Watch Series 11の本体価格はGPSモデルで税込64,800円〜

充電頻度を少なくしたい、めちゃくちゃアクティブに動く人ならApple Watch Ultra 3がおすすめ

Apple Watchシリーズの中で最上位モデルといえるのが、Apple Watch Ultraです。約2年ぶりに登場した最新モデルことApple Watch Ultra 3はバッテリー持続時間が最大42時間に。低電力モードでは最大72時間もつため、充電する手間を少しでも減らしたい方におすすめです。

ディスプレイサイズはApple Watchの中で1番大きく、最大輝度は最大3,000ニトなのでどの環境にいても見やすいディスプレイといえます。

Apple Watch Ultraは初代からスキューバダイビングやハイキング、サイクリングに励む方向けのスポーツウォッチのような存在でしたが、Apple Watch Ultra 3はさらにウルトラさが増し、Apple Watchの中では唯一衛星通信機能が搭載されたモデルです。

都会で使う機会はそうないと思いますが、モバイル通信やWi-Fiが利用できない環境で万が一緊急SOSを呼びたいときに活躍するので、圏外エリアでアクティビティをこなすユーザーにとってはとても重要な機能といえます。

Apple Watch Ultraはほかのモデルと比べてゴツくてデカい本体も特徴の1つで、人によってはズッシリとした重さが気になると思います。本体価格も約13万円〜と高額なので、購入を検討している方はまずは店頭で必ず試着することをおすすめします。

・バッテリーが長持ちのApple Watchを使いたい。より大きく明るいディスプレイでワークアウトの情報を常にチェックしたい方にオススメ。 ・Apple Watch Ultra単体による衛星通信機能に対応したため、ウォータースポーツやウィンタースポーツ、ハイキング、トレイルランニングなどのアクティビティに励む方で、圏外エリアで活動する可能性があるユーザーにとっては安心の1台。 ・Apple Watch Ultraはシリーズの中ではかなりデカく、人によってはズッシリとした重さを感じるかと。※Apple Watch SE 3(40ミリ/アルミニウムモデル)の2.3倍の重さ。購入を検討している方は、まずは店頭で試着を。 ・Apple Watch Ultra 3の本体価格は税込12万9,800円〜。

どうか自分にぴったりのApple Watchを見つけられますように。Apple Watch SE 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3は9月19日(金)に発売です。

