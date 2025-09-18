東京・国立競技場で開かれている陸上の世界選手権で、女子１００メートル障害の福部真子（日本建設工業）は、リンパ節の痛みや高熱の症状が出る原因不明の「菊池病」を抱えながら大舞台に臨んだ。

自分の頑張りが、同じ病気の人たちの励みになればいい。そんな思いを胸に、トラックを駆け抜けた。

この種目で２０２２年の世界選手権オレゴン大会、昨夏のパリ五輪でも準決勝に進出し、１２秒６９の日本記録を保持する第一人者。しかし、今大会のスタートラインに立つまでには、苦難の道のりがあった。昨秋から菊池病の症状が出始め、練習の強度を上げると体調が崩れた。微熱は当たり前。「もう終わりかな」とも思った。

それでも、諦めなかった。今季の初レースは５月と出遅れたが、８月に参加標準記録ぴったりの１２秒７３をマークし、土壇場で今大会の出場権を手にした。

１４日の予選を１２秒９２で通過。ただ、夜には頭痛が出て解熱鎮痛剤を飲んだ。万全とは言えない中で臨んだ１５日の準決勝は、中盤から海外勢に突き放されて１３秒０６で敗退した。

結果には満足できなかったが、「自分にとっては、オレゴン、パリよりも大きな価値があった準決勝だった」と涙ながらに語った。菊池病のことを知る人が増え、患者が過ごしやすい社会になってほしいと願うハードラーの表情には、充実感も漂っていた。（渡辺直樹）