¡¡À¸¤´¤ß¤ä¤ª¤à¤Ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë½¤¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤´¤ßÈ¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åà¤é¤»¤ÆÉåÇÔ¤òËÉ¤°¥¿¥¤¥×¤ä¤Õ¤¿¤¬¼«Æ°³«ÊÄ¤·¡¢¥ª¥¾¥óµ¡Ç½¤òÉÕ¤±¤¿À½ÉÊ¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÁý°æ°ÉºÚµ¼Ô¡Ë
¡¡SANKA¡Ê¥µ¥ó¥«¡¦¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¡Ë¤Î¡ÖCLEAN¡¡BOX¡Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹11ÅÙ¤Ç¤´¤ß¤òÅà¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉåÇÔ¤Ë¤è¤ë½¤¤¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°¡£ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢È¢Æâ¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¤¬ºîÆ°¡£²¹ÅÙ¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤ÈÄä»ß¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤À¡£Ê£¿ô¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢20¥ê¥Ã¥È¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅ¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï6Ëü9300±ßÁ°¸å¡£
¡¡¥¿¥ó¥¹¤Î¥²¥ó¡ÊÊ¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¡Ë¤Î¡Ö¼«Æ°³«ÊÄ¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢È¢Æâ¤Ç½¤¤¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥é¥¤¥É¼°¤Î¤Õ¤¿¤Ë¤·¡¢½ü¶Ý¡¦¾Ã½¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¥ª¥¾¥óµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÆ°¤¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç¤Õ¤¿¤¬³«ÊÄ¤·¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÈÏ°Ï¤ò3ÃÊ³¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¡£ºÇÂç2Ê¬¤Þ¤Ç³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¼êÆ°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÉÕ¤±¤¿¡£´¥ÅÅÃÓ¼°¤ÇÈÎÇä²Á³Ê¤Ï7777±ß¡£
¡¡ÉÔÆóËÇ°×¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Î¡Ö½ü¶Ý¾Ã½¥»¥ó¥µ¡¼¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤â¡¢¼ê¤ò¤«¤¶¤¹¤È¥¹¥é¥¤¥É¼°¤Î¤Õ¤¿¤¬¼«Æ°³«ÊÄ¤¹¤ë¡£¥ª¥¾¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ü¶Ý¤ä¾Ã½µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¤Õ¤¿¤¬³«ÊÄ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¿±þµ÷Î¥¤Ï»°¤Ä¤«¤éÀßÄê¤Ç¤¡¢Ä¹»þ´Ö³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥ª¥¾¥ó¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢5Ê¬´Ö¤´¤ßÈ¢Æâ¤Ë¥ª¥¾¥ó¤òÊü½Ð¡£°½À®Ê¬¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¾Ã½¤¹¤ë¡£Å¹Æ¬ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï1Ëü2800±ßÁ°¸å¡£¡Ê²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë