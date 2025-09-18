尽誠学園高の女子硬式野球部の選手たち＝2025年8月、香川県善通寺市

夏の高校野球で香川代表となった尽誠学園高でこの春、“もう一つの甲子園”を目指し香川初の女子硬式野球部が誕生した。創部1年目で20人余りの部員を集め、全国大会出場にこぎ着けた。大会では初戦で敗れたが、男女そろっての優勝を目標に奮闘している。（共同通信＝西川祐亮）

8月上旬、香川県善通寺市。蒸し暑い気候の下、愛知と岐阜で開催される「ユース大会」に向け、部員がバッティング練習で快音を響かせた。

あらかじめ走者のいる状態で攻撃が始まる延長タイブレークを想定したミニゲームも。監督の青山剛教諭（41）は「点差に応じて攻撃の仕方や守備のポジショニングを考えて」とハッパをかけた。

尽誠学園高の男子野球部は甲子園に春夏通算19回出場、全国4強の実績を持つ。一方で女子野球部はなかった。2025年4月に部が発足、前身の同好会から活動を続けてきた3年生2人と1年生21人が入部した。

部員獲得の原動力となったのが交流サイト（SNS）だ。青山監督は2024年春の同好会発足前からほぼ毎日、練習の様子を投稿。アロママッサージや爪のケアなど充実したサポート体制もPRした。フォロワー数は1年半で7千人を超え、今も県内外の中学生や保護者から問い合わせが来る。

兵庫県加古川市出身で衛生看護科1年秦柚季さん（16）は2024年秋、所属していた軟式野球チームの代表から話を聞き、チームメートの千葉如乃さん（16）と一緒に体験会に参加。明るくも練習に厳しい雰囲気に魅力を感じ、ともに入部を決めた。秦さんは「日本一応援されるチームになりたい」と笑顔で話した。

甲子園で決勝が行われる全国高等学校女子硬式野球選手権大会が7月、兵庫で開幕。初出場で臨んだ初戦は惺山（山形）に6対7で敗れた。甲子園にはたどり着けなかったが森睦稀主将（15）は「来年の夏には日本一になりたい」と前を向いた。

練習に励む尽誠学園高女子硬式野球部の森睦稀主将（右）ら＝2025年8月、香川県善通寺市