＜れいじフルスイング：UX大角怜司アナウンサー＞

朝晩がようやく涼しくなりはじめ、秋の足音が少しずつ聞こえてきました。食欲の秋や運動の秋、読書の秋など、いろいろな秋がありますが、UX新潟テレビ21にとっては「リニューアルの秋」となります。

まずはスタジオのセットがリニューアルされます。毎週月〜金曜の夕方に放送している「スーパーJにいがた」と、毎週土曜の朝に放送する「まるどりっ！UP」のスタジオが変わります。どんなセットになるのかといいますと、よりスタイリッシュで、よりおしゃれで……詳しくは番組をご覧になって、お確かめください。「スーパーJにいがた」の新セットでの初回放送は今月29日を予定しています。

そして、いま私がMCを務めている「まるどりっ！UP」は、セットのリニューアルに加えて番組内容がパワーアップします。放送開始からおよそ18年間続く番組のMCを、後輩の富沢菜々アナウンサーと務めることになり、身が引き締まる思いです。「やってやるぞ！」という気に満ちています。

これまで放送してきた名物コーナーに加えて、新たに豪華ゲストを迎えての新コーナーも続々登場します。これまで同様、いや、これまで以上に、県民の皆さんに笑顔と元気をお届けできる内容になること間違いなしです。

先輩方がつないできた伝統を継承するとともに、新たな風を吹かせられるよう、新潟の魅力を自分らしく全力でお届けしていきます。リニューアルしたセットでの最初の放送は10月4日を予定しています。ぜひご覧ください。（新潟テレビ21アナウンサー）

(終わり）