King Gnu°æ¸ýÍý¤¬·ëº§È¯É½¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKing Gnu¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë°æ¸ýÍý¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÈÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£¸å¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆKing Gnu¤Î²»³Ú¤ä¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢¡°æ¸ýÍý¡Ê¤¤¤°¤Á¡¦¤µ¤È¤ë¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë100·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£Åìµþ·ÝÂç²»³Ú³ØÉôÀ¼³Ú²ÊÂ´¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ´Åö¡£19Ç¯¡ÖÇòÆü¡×¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸5²¯²ó¤òÆÍÇË¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï20Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö·à¾ì¡×¡Ê¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ë¡¢22Ç¯¡ÖÍ¾Ì¿10Ç¯¡×¡ÊÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ê°ËÆ£¤Á¤Ò¤í´ÆÆÄ¡Ë¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤âÌ³¤á¤¿¡£