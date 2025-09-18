お芋の季節、キタキタッ♡【スタバ】次試したい「新作ラテ」

さつま芋を使った秋っぽいスイーツが好きな人にとっては、たまらない季節が到来！【スターバックス】にも、季節感のある「新作ラテ」が登場しました。今回は、マニアがさっそく試したカスタム技もご紹介します。

どんな味！？ ワクワクする「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、カラメル風味のほうじ茶ミルクに「口どけなめらかでごろっとした食感もある焼き芋風味のソース」（公式サイトより）をプラス。さらに焼き芋風味のムースフォームをトッピングした一杯。ピンクが可愛いパウダーは、焼き芋の皮を表現しています。Tallサイズ\640（税込）。

カスタマイズでドリンクからスイーツに！

@aista125さんは「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」に、エクストラホイップとキャラメルソースを追加。映え度もボリューム感も大幅アップでご褒美感がアップしています。焼き芋風味のソース・ムースフォーム・パウダーの量は減らすことも可能。ホワイトモカシロップを加えて甘くしたり、エスプレッソをプラスして大人の味に変えたりしてもいいかも。ぜひ好みの味を見つけて！

秋を感じる「新作ラテ」。早期終売の可能性もあるので、気になったら早めに【スタバ】へ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@stb_____gram様、@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

