240.9万回表示され見た人を笑顔にしているのは、2人の男の子と猫が暮らすおうちに大きな荷物が届いたときの様子。コメント欄は「微笑ましい光景でこういうの好き」「平和で幸せな光景ですね」などであふれています。

荷物が届いた日の反応

X（旧Twitter）アカウント「Kazu.net@norway」に投稿されたのは、旅行のために注文したベビーカーが届いたときの様子。ベビーカーは大きな段ボールに入っていたとのことです。

投稿者さんのおうちには3歳の男の子と赤ちゃん、そして猫がいるとのことですが、彼らの反応はいかに…？

猫が狭い場所を好むのは有名な話で、段ボールのような箱や紙袋が大好きな子も多いですよね。投稿者さんも、おうちの猫ちゃんが大きな段ボールを喜ぶのではないかと思っていたそうです。ところが、段ボールを選んだのは猫ちゃんではなかったといいます。

段ボールがロボットに！

大きな段ボールを喜んだのは、なんと3歳の長男くんだったそう。顔と両腕が出るように箱をくり抜き、頭からかぶって『ロボット』に変身したといいます。それはそれは楽しそうに、家の中を走り回っていたとのことです。

段ボールを長男くんが使ってしまい、猫ちゃんがガッカリしているのでは…と思いきや、とある場所で気持ちよさそうに眠っていたといいます。その場所とは…なんと、届いたベビーカーの中だったそう。

お互いに大満足な結果に

長男くんは段ボールでロボットをつくり、猫ちゃんはベビーカーでぐっすり。投稿者さんが想像していたものとは『逆』の結果になりましたが、ケンカもなくそれぞれが好むものを手に入れられたのなら、それが『正解』なのかもしれませんね。

実は猫ちゃん、車などで使うベビーシートもお気に入りのよう。息子くんたちが大きくなったら、譲ってくれるかもしれませんね。

長男くんと猫ちゃんが入れ替わったような結果に、X民からは「長男くんの前世は猫で猫さんの前世は人間の赤ちゃんだったかも」「猫ちゃんは多分一緒に行く気満々なんですね」などのコメントが寄せられていました。

Xアカウント「Kazu.net@norway」には、北欧で暮らす投稿者さんご家族と猫ちゃん、そして犬ぞりをする21頭のハスキー犬の様子が投稿されていますよ。

