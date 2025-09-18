突然驚かされた時、思わず固まってしまうという人は少なくないのではないでしょうか？それはどうやら猫ちゃんも同じようです。妹猫に怒られてしまい、思わず飛び上がる兄猫の光景には、「本当に可愛い♡」「かわいすぎて何度も見ちゃいます」といったコメントが寄せられることに。再生回数2万回を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：妹に怒られてしまった兄猫→突然のことに驚きすぎて…】

南天ちゃんの匂いが気になる蘭丸くん

Instagramアカウント『猫ラボ Tamako Yoshii』に投稿されたのは、ハチワレ猫の蘭丸くんと、七三分けの前髪模様がチャームポイントの南天ちゃんのある日の光景。この日、お兄ちゃんの蘭丸くんは床でくつろいでいた南天ちゃんにそっと近づいて、匂いをかいでいたのだそう。しっぽの先に鼻を近づけて、チェックをしていたといいます。

一方、南天ちゃんはそれが気になったのか、蘭丸くんのお顔をジッと見つめていたのだとか。なんだか少しピリッとした空気が漂っていたといいます。

そして次の瞬間、蘭丸くんに注意をしようと前足を少しだけ動かした南天ちゃん。その突然の南天ちゃんの動きに驚いた蘭丸くんは、予想外の反応を見せることとなったのでした。

怒られてしまった蘭丸くんが…

南天ちゃんの突然の動きに驚いてしまった蘭丸くん。すると、蘭丸くんは立ち上がって前足を目いっぱい広げたのだそう。どうやら、びっくりしすぎて自分でも予想外の行動をとってしまったようです。

そんな蘭丸くんの動きを目撃した南天ちゃんも、蘭丸くんの変わった動きに視線を奪われてしまったご様子。ふたりはお互いに顔を見合わせていたといいます。

その後、気まずくなってしまったのか、どこかそわそわした様子の蘭丸くんと南天ちゃん。キョロキョロとあたりを見回しながらその場を立ち去る蘭丸くんの背中を、南天ちゃんは静かに見守るのでした。

蘭丸くんのうっかりな姿にキュン♡

そんな可愛らしい仕草を見せてくれた蘭丸くんは、別の日にもうっかりな姿を激写されたそう。この日は、高い場所から落ちてくるボールを掴もうとしていた蘭丸くん。人間の目には一瞬のことでも、猫ちゃんにかかれば朝飯前…かと思いきや。蘭丸くんが伸ばした前足は、ボールに当たることなく空を切ってしまったそう。

その切ない蘭丸くんの姿に、なんだかキュンとしてしまいます。

南天ちゃんに怒られて予想外の動きをしてしまう蘭丸くんの光景には、「蘭丸くんのそういう所も好きです♡」「びびりん坊将軍、スンッと立ち去るｗ」「あ～可愛い♡」と感想が寄せられています。

そんな皆に愛されている蘭丸くんですが、2025年7月にお空へ旅立ちました。これまでに見せてくれた蘭丸くんの姿に元気をもらった人たちからは、たくさんの「ありがとう」の声が寄せられることとなりました。蘭丸くんが遺してくれた思い出は、きっとこれからも多くの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

Instagramアカウント『猫ラボ Tamako Yoshii』では、そんな蘭丸くんたちの穏やかで優しい日々の光景がたくさん綴られています。

蘭丸くん、南天ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫ラボ Tamako Yoshii」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。