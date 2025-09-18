モーニング娘。'25のメンバーで活動休止中の北川莉央（21）が、22日発売のグラビア誌「アップトゥボーイ」（ワニブックス）に登場していることが17日、分かった。



【写真】約5カ月ぶりの“モー娘。北川茉央”どこか笑顔がぎこちない…

同誌の公式X（旧ツイッター）が同日、「セブンネット限定表紙」の画像を公開。モー娘。が表紙を飾っており、北川も含む11人のフルメンバーがそろっている。「モーニング娘。'25が約3年ぶりに降臨！」と伝えた。



なお、通常盤はモー娘。の牧野真莉愛（24）が単独で表紙を飾っている。「表紙は我らが牧野真莉愛 メンバーカラーであるピンクの衣装を身にまとい、未来への決意を新たにしたグラビア、インタビューをお見逃しなく。さらに巻末にはモーニング娘。'25、中面には稲場愛香、譜久村聖が登場と、Hello!Project大特集でお届けします。」とコメントが添えられているが、北川については触れられていない。



北川は、今年の4月12日ごろ、ネット上でいわゆる「裏アカ」とみられるSNS上のやりとりが流出していた。やりとりの中では、先輩や同期のメンバーに対する批判的な愚痴がつづられていた。



北川は同月14日に自身のブログで「私のしてしまったことは、決して許されるものではありません。深く反省しています。このたびは本当に申し訳ございませんでした。」と謝罪。その後、同月17日に活動休止が発表された。発表時にはメンバーに直接謝罪をしたことも報告。「とても軽率な行動であったと自覚しています。自分を見つめ直し、改める期間にするべく暫くの間活動を自粛いたします」と説明していた。



さらに9月10日にはハロー！プロジェクト公式サイトで、北川の活動休止を継続し、モー娘。の秋ツアーに参加しないことが発表された。発表にあわせて、北川のコメントも掲載されたが「ご心配をおかけしてしまい、申し訳ございません。12月発売予定のシングルに向けて活動を再開できるよう、今後とも精進して参ります。何卒よろしくお願いいたします。」というシンプルなものだった。



（よろず～ニュース編集部）