【増田俊也 口述クロニクル】#43

作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

◇ ◇ ◇

増田「撮影中に向こうがその気になったときはすぐに？」

加納「いや、すぐにはいかない」

増田「というと」

加納「基本的に後日です。電話番号とか上手に聞いて」

増田「連絡先を聞く場面は他の人は見られてヤバくないんですか」

加納「そこは上手にやります。撮影って近づいたり離れたりという機会がものすごく多いからだんだん慣れてくる。確かに周囲に人はいるかもしれないけど、耳元で囁くところは2人だけの空間みたいなものですから」

増田「撮影後に直行しちゃった女性なんかは憶えてますか」

加納「何人か憶えてます。まあ、有名な人もいたかな」

増田「そのまますぐに？」

加納「すぐにというか、撮影中に誘ったら彼女もOKな感じで、撮影終わってすぐにホテルの部屋に行ったの。ところがいざ鎌倉というときにマネジャーがやってきてドアをドンドン叩くわけ（笑）」

増田「挿入目前に？」

加納「うん。そう」

増田「裸になって」

加納「もちろん」

増田「マネジャーは気づいたんですかね、雰囲気で」

加納「そうだろうね」

増田「それでどうしたんですか？」

加納「窓から飛び降りて逃げたんです（笑）」

増田「貫徹するよりそういうのって記憶に残りますね（笑）」

加納「まあね」

増田「じゃあ一番印象に残ってるのがその方ですか？」

「誘いを断ることもある。美人か美人じゃないかということではなく」

加納「いやいや。それはもう色々いますよ。やっぱり撮影してる間に男女の感覚が生まれてくるわけです。女性もほら、言葉をかけられたり自分がその体勢をとったりしているうちにスープアップ（自動車整備の俗語でエンジン排気量アップやタービン改良などによるパフォーマンスの向上）してくるわけじゃないですか」

増田「それはやはりカメラのレンズが突起物だからというのもあるんじゃないですか。自分の方へ向いてる突起物」

加納「あるでしょうね。でもレンズだけじゃなくて撮影するという状況が非日常じゃないですか。その非日常をカメラマンと被写体人物は2人だけで共有するわけです。そのときはまわりに人がいても見えなくなってる。本当に2人だけの宇宙空間みたいな感覚」

増田「1回の撮影で女性ひとり撮るというと何時間くらいかけてるんですか」

加納「相手によりますね。それと、媒体によりますね。ロケの場合は結構な時間とるし、東京のスタジオの場合は4時間くらいですかね。最低4時間から5時間くらい」

増田「撮影中に2人きりになる機会ってのは結構ある？」

加納「いや、ないです。マネジャーもいるし。でも、場をこう、見切るってのは俺、上手だから。電話番号聞いて教えてくれるっていうのは、もうOKという意味なんで。そのように理解できるように俺は言ってるから」

増田「500人と寝たという伝説はとにかく凄いです」

加納「そうね、考えてみりゃね」

増田「時代のトップ女性ばっかりでね」

加納「断ることもあるんだよ誘いを。その娘とやりたくないときは」

増田「そうなんですか」

加納「なんでもかんでもってわけにはいかないよ。取捨選択はちゃんとありますよ。美人か美人でないかではなくて、2人の相性みたいなもの。俺自身がそれを感じないとやらないよ」

（第44回につづく=火・木曜掲載）

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。