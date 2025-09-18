マジシャンの魔法使いアキットがマジックを学ぶことができる少人数制のイベント「スペシャルマジック教室 ヒミツの魔法研究所〜学校で噂の七不思議〜」（２７〜２８日東京・ＮＡＴＵＬＵＣＫ八丁堀２号店、１０月２５日ふれあい貸し会議室 なんばＮｏ１３８）を開催する。

ショーさながらストーリー仕立てで教える教室は今回で１２回目。教室後に特製マジックグッズを持ち帰ることができる試みには「マジックが一つカバンに入ってるだけで、いざというときにスターになれる」と、マジックが人々の自信につながることを期待したアキットの願いが込められている。

４歳からマジックをはじめ、テーブルマジック、ジャグリング、パントマイムなど多くのジャンルをこなすマルチパフォーマー。芝居とマジックが合わさった新しい形「ストーリーマジック」を追求している。

２２年には自身がトランス女性であることを発表。告白した背景には新型コロナがある。「世の中が落ち込んでいるときに、明るくてみんなを上に引き上げてくれるような存在が必要だと思った」。そのとき、男の子「アキット」としての自身のパフォーマンスを振り返り、「やっぱり子供の頃に押し殺してしまったものが奥にある。まずは自分が一人の女性として幸せにならないと」と決意。これからの明るく「誰でも見に来ていいバリアフリーなショー」を行うための発表だった。

頬を赤く塗ったアキットはいう。「僕の人生をここまで変えた、素晴らしいエンターテイメントを知ってほしい。そして、マジックがもっとエンターテインメントの中心に近づけたらうれしい」。マジックは人々に力を与える。（瀬戸 花音）