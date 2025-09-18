1991年以来34年ぶりとなる東京2025世界陸上は後半戦へ。6日目（18日）の注目選手と見どころ、タイムスケジュールを紹介。

今大会女子最年少・久保凛、女子800mで日本勢初の予選突破なるか

女子800mの日本記録保持者、現役女子高生の久保凛（17、東大阪大敬愛高3年）がいよいよ世界陸上デビュー。「自己ベスト更新して、ファイナルに残る走りをしたい」と意気込む久保が世界の強豪相手にどこまで迫れるか。準決勝に進むには各組上位3着以内か4着以下上位3人に入ることが条件。同種目、日本人としては22年オレゴンの田中希実以来、4人目の代表となる久保は、準決勝進出ならば日本勢初となる。

中島佑気ジョセフが日本勢34年ぶりの大舞台、400m決勝に挑む！

日本勢としては34年ぶりとなる男子400m決勝に中島佑気ジョセフ（23、富士通）が挑む。44秒53の組2着、着順で決勝進出を果たした。予選（14日）では44秒44の日本新記録をマークし、勢いに乗る中島に注目。34年前の東京世界陸上で決勝に進んだ高野進以来の大舞台に挑む。

中長距離のエース田中希実が5000mへ 鵜澤＆井戸が200m準決勝

田中希実（25、New Balance）は23年のブダペスト大会の5000m予選で当時の日本新（14分37秒98）をマークし、決勝では8位入賞。昨年のパリ五輪ではまさかの予選落ちとなったが、2大会連続の入賞へまずは着実に予選突破を狙う。今大会10000mで6位入賞を果たした廣中璃梨佳（24、JP日本郵政グループ）は、世界陸上3度目の5000mで初の決勝進出を目指す。

男子200m準決勝では鵜澤飛羽（22、JAL）が2017年のサニブラウン アブデルハキーム以来となるファイナル狙う。女子200mでは日本記録保持者の井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が日本勢14年ぶりの準決勝に挑む。

【9月19日 DAY6 イブニングセッション】

19:05〜 女子5000m 予選（田中希実、山本有真、廣中璃梨佳）

19:15〜 女子走高跳 予選AB（郄橋渚）

19:23〜 男子やり投 決勝

19:58〜 女子800m 予選（久保凛）

20:55〜 女子三段跳 決勝

21:02〜 男子200m 準決勝（鵜澤飛羽）

21:24〜 女子200m 準決勝（井戸アビゲイル風果）

21:45〜 男子800m 準決勝

22:10〜 男子400m 決勝（中島佑気ジョセフ）

22:24〜 女子400m 決勝



※天候や進行状況でスケジュールが変更する場合があります。

※写真：左から田中、中島、久保