伊野尾慧、9年ぶりゴチバトル 先輩・増田貴久の“センセーションだった”思い出語る
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の桜田ひよりが、きょう18日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：00〜後9：00）内「ゴチバトル」に出演。伊野尾は9年ぶり、桜田は初めての同企画挑戦となる。
【番組カット】じわじわ来る…窓から覗く伊野尾慧
2016年以来、9年ぶりにゴチ登場の伊野尾は、前回2位の好成績。「まっすー（増田貴久）には負けたくない！」と先輩に対抗心を燃やす。そして「センセーションだった」という増田の思い出話を語ると、「もうちょっといい記憶あるでしょ」と増田も苦笑い。そんな増田の懸命な食リポの姿には「かわいい」とほほ笑む。一方、桜田はゴチ初登場。「いつも見ていた番組なのでドキドキしている」と緊張気味だが、「おいしいものを食べる！」と開き直って挑む。
ゴチバトルの舞台は三浦海岸が一望できる「BEACHEND CAFE」。三浦野菜や新鮮な海の幸を使ったカジュアルフレンチを味わうことができる。設定金額は2万3000円で自腹額は8人で約18万円となる。前回ビリで自腹総額69万円の白石麻衣は、最下位でもう負けられないと“強い味方”という岡村隆史のアブダビネックレスを身に着けて参戦。今まで身に着けた人はビリを免れているが、果たしてその効果は。
今回のテーマは「おうちで快適に過ごそうリビ充ゴチ」。リビ充とはリビングを充実させること。家で快適に過ごせるアイテムを紹介する。リビングへのこだわりを持つ伊野尾は室内に置ける防音室で、増田も聞いたことがないというくらいの大声を出してストレス発散。ユニークな名前の観葉植物を置いていると言う桜田は、今注目の“個室のような空間で過ごせる”ヌック家具を体験する。その快適さにすっかりリラックスした桜田は「こんなヌック初めて」と大満足。ほかにも、話題の“トランスフォーム家具”を体験した小芝風花は、普通のデスクが予想外のものに変身する様子に「うわー！」と驚く。白石は自宅で映画館のような音響が味わえるチェアで没入体験。高橋文哉もVRジェットコースターを体験するが、ジェットコースターが苦手なため悲劇が起こる。
そして、9月9日はナイナイの日。今年結成35周年を迎えたナインティナインをぐるナイ特製ケーキでお祝いするが、まさかの“ナイナイドッキリ”。早くも危険を察知して身構えるナインティナインだが、予想外の展開に「コンプラ気にせえ」とガチリアクションしてしまう。
ラストオーダーでは自腹レース最下位の白石が慎重を極める中、高橋が得意の“スイーツパラダイス作戦”で勝負に出る。桜田も「震えてきました」と緊張が走る。増田に負けないと誓った伊野尾はどうなのか。自腹レースは想定外の大波乱になる。
