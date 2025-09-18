気候変動の影響で強まる上下水道の事故。軟弱な地盤、地下設備との干渉…複合的な要因で水インフラは静かに崩壊していく

2025年1月、埼玉県八潮市で道路が陥没し、走行中のトラックが巨大な穴に転落するという事故が起きた。その原因は、地下10メートルに埋設された下水道管の破損にあるとされる。



こうした出来事は特殊な災害ではないというのが、水ジャーナリストの橋本淳司さんだ。



法定耐用年数を超えた水道管は全国で20％を超えている。見えないけれど“静かなる崩壊”が進む上下水道の実態に迫る、著書『あなたの街の上下水道が危ない！』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

気候変動と下水施設への影響

近年の気象の変化は、これまでのインフラ設計の前提を確実に揺るがしつつあります。

集中豪雨や台風の大型化が続く中、都市の下水道にも想定を超える水圧がかかる場面が増えています。

一度に大量の雨が降ると、管の内部は急激に水で満たされ、設計上の流量をはるかに上回る圧力がかかります。圧力の高まりによって継ぎ目から水が漏れたり、古くなった管の弱い部分が破損したりする可能性があります。

とくに、継ぎ目の構造が古いタイプの管では、圧力に耐えきれずにずれや破損が起こることがあります。気温の変化も無視できません。

真夏の猛暑日が増えると、地表温度が上昇し、それが地下10メートルほどまで伝わることがわかっています。それが下水道管に負荷をかけ、長年かけて劣化に繫がることもあります。

気候変動は設計思想も揺るがす

気象変動の影響は、局地的かつ断続的に表れます。特定の地域では異常な降雨が繰り返され、別の地域では極端な乾燥が続く。

こうした変化が、下水道のような長寿命を前提とするインフラにとっては、ときに設計思想そのものを揺さぶる存在になります。

下水道管の内側は普段、小川のように静かに水を流しています。

しかし、一度想定を超える流入が起きれば、複合的な現象が一気に起こり、事故に繫がるおそれがあります。しかもそれは、管の状態や点検の記録だけでは予測できない変化でもあります。

こうした気象の変化を前提とするならば、点検の基準や優先順位もまた、更新が求められるかもしれません。「いつ壊れるか」だけでなく、「壊れたときにどれだけの影響が出るか」という視点を、制度や管理体制の側にも組み込んでいくことが必要です。

忽然と沈んだ各地の道路

これまで見てきたように、下水道の事故は単一の要因によって起きるものではありません。

経年による劣化、硫化水素による腐食、軟弱な地盤、雨水管など他の地下設備との干渉、そして気候変動による極端な降雨や気温変化など、複数の要素が重なり合い、時間の経過とともに蓄積し、ある日突然、地表に崩壊として現れます。

そうした構造的なリスクは、すでに全国各地で姿を現しています。

たとえば、2022年7月、仙台市の市道では、長さ約4.5メートル、幅1.6メートル、深さ2メートルにわたる陥没が発生しました。1982年に敷設された直径60センチの下水道管に穴が開き、そこへ土砂が流れ込んだとみられています。

同年6月、埼玉県川島町の国道254号の歩道でも陥没が発生し、自転車に乗っていた80代の男性が転落しました。腐食が進行した下水道管に土砂が吸い込まれ、地盤が支えを失っていたことが原因です。

脆さが露呈した博多駅前の陥没

そして、より大きな規模で都市インフラの脆さが露呈したのが、2016年11月に福岡市の博多駅前で発生した道路陥没です。

地下鉄七隈線の延伸工事に伴って掘られていたトンネルで、午前4時25分頃、トンネル上部の岩盤が剝がれ落ちる「肌落ち」が始まりました。

作業員がコンクリートを吹き付けて応急対応を試みたものの効果はなく、午前5時にはトンネル上部から水が噴き出しました。地下水が大量の土砂とともに一気に流れ込み、15分後、轟音とともに路面が崩れ落ち、信号機が倒れ込むほどの大きな穴が出現しました。

その穴は、長さ約30メートル、幅約27メートル、深さ約15メートルに及びました。

地下にはガス管、上下水道管、通信ケーブルなどが密集しており、現場にはガスのにおいが漂い、水道管からは水が流れ落ち続けていました。陥没の底では砂が崩れ続け、アスファルトが次々に落下しました。

しかし福岡市は延べ1000人以上の作業員を動員し、24時間体制で復旧に取りかかりました。穴にたまった水を排出し、ミキサー車約800台分に相当する約3000立方メートルの特殊な固化土を注入。

さらにその上に砕石を敷き詰め、事故からわずか1週間後の11月15日朝には、地上の交通機能が回復しました。「ニッポンスゲー」といった賞賛の声がネット上に広がりましたが、それは奇跡的に人的被害がなかったからこそ可能だった対応でもあります。

事故が発生したのは早朝で、通勤・通学のピークにわずかに先行した時間帯でした。数時間遅れていれば、数多くの歩行者や車両が巻き込まれていた可能性があり、救出活動に時間がかかれば、復旧もここまで早くはなかったでしょう。

工法にも注目が集まった

この事故は、掘削時の選択された工法にも注目が集まりました。この時の現場では、硬い岩盤を対象とする「ナトム工法」が採用されていましたが、その岩盤の厚みが想定より薄く、地下水を含んだ砂層との境界が不安定だった可能性が指摘されました。

また、福岡市は国家戦略特区として「天神ビッグバン」「ウォーターフロント再整備」など都市の成長を掲げた再開発を進めていました。

博多駅周辺の開発と交通機能の強化が優先されるなかで、事故は発生しました。いまから思えば「空いた穴を埋めて終わり」ではなく、「見えない地下をどうするか」という教訓を残しておくべきだったかもしれません。

そしてこの問題は、福岡だけの特殊な出来事ではありません。都市の地下には、私たちの目に見えない無数のインフラが縦横に走り、年を経て劣化しつつあります。

ひとたび地下構造が破綻すれば、生活の基盤そのものが突然、崩れ落ちるのです。

橋本淳司

1967年群馬県生まれ。アクアスフィア・水教育研究所代表、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。著書に『水辺のワンダー〜世界を歩いて未来を考えた』（文研出版）、『水道民営化で水はどうなる』（岩波書店）、『67億人の水』（日本経済新聞出版社）、『日本の地下水が危ない』（幻冬舎新書）、『100年後の水を守る〜水ジャーナリストの20年』（文研出版）、『2040 水の未来予測』（産業編集センター）など多数