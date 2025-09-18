産まれたばかりの赤ちゃんを温かく見守るわんこの姿が泣けると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で444万回再生を突破し、「優しいお兄ちゃんみたい」「視線がとても優しくてホッコリ」「なんて幸せなんだ…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが生まれ、大型犬と一緒に暮らした結果…思わず涙する『つきっきりで見守る光景』】

ママが心配で扉をカリカリ

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主であるご夫婦が紹介したのは、第一子となる娘さんが誕生したときのこと。出産を終えたママを労ったパパは、妊娠中からママのことを心配していたシベリアンハスキーの「もんちゃん」に報告するため、一旦家へと帰ったそうです。そこには、心配そうな表情のもんちゃんが待っていました。

もんちゃんに、可愛い妹ができたことを報告するパパ。部屋をよく見てみると、玄関に続く扉に無数の引っ掻き跡がありました。それは、ママのことが心配で仕方なかったもんちゃんが付けたものだったそうです。ママを守ろうとしていたもんちゃんに、パパも思わず胸がぎゅっとなったとか。

赤ちゃんに付きっきり

しばらくして、ママの実家で赤ちゃんと初対面を果たしたもんちゃん。今までずっと誕生を待ちわびていたもんちゃんは、最初から友好的だったといいます。ママが夜中に寝かしつけしていると、ずっと寄り添っていてくれるほど…。

自分たちの家に帰ると、もんちゃんは赤ちゃんに家の中の案内をしたそうです。ベビーベッドに赤ちゃんを寝かすと、泣いたりクシャミをしたりするたびに、もんちゃんが駆けつけて様子を見守っていたのだとか。

すっかりお兄ちゃんの表情になったもんちゃん、きっと仲の良い兄妹になることでしょうね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「見守れる姿勢があるって素晴らしいな」「守らなきゃいけない存在って理解しててエライ」「この2人は絆の深い兄弟になる！」などさまざまなコメントが寄せられました。

にぎやかになった家族

2年が経ち、現在は娘さんも2歳の可愛い女の子に！さらに、シベリアンハスキーの『にこちゃん』も仲間入りして、さらににぎやかな家族になっていました。娘さんの2歳の誕生日には、3人並んでケーキを食べてお祝いしたそうです。

そしてさらに、第二子となる赤ちゃんも誕生したのだとか！もんちゃんは、にこちゃんを引き連れて赤ちゃんの見守りを続けているといいます。守るべき存在が増えて、ますますお兄ちゃんらしくなったもんちゃんなのでした♪

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。