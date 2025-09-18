「終末期延命治療は望まない！ ファイナルアンサー！」 50代から「終活」を始めた訳【著者インタビュー】
「何だか昔より行動力が落ちているかも」「年のせいかな」――そんなことを感じているアラフォー、アラフィフ、アラ還の女性たちに読んでほしいのが、月間800万アクセスの人気主婦ブロガー・カータンさんの『ビバ 女の古』（主婦の友社）。50代の明るく楽しい毎日を描く日常コミックエッセイだ。父親と姉を相次いで亡くしたカータンさんは、「思い立ったら即行動」とあらゆることに挑戦する。映画やドラマのエキストラに挑戦したり、憧れの松田聖子のディナーショーに出かけたり、マッスルショーで大はしゃぎしたり……。時に年齢を感じることもある。だけど、クヨクヨ悩むなんてもったいない！ 読めば「年をとるのも悪いことばかりじゃないかも」と思えてくる。前向きな気分になれる。そんな本書はどのように生まれたのか。著者のカータンさんにお話を聞いた。
カータンさん（以下カータン）：辛い時期、自分を客観視しているもう1人の自分がいたように思います。一種の現実逃避だったのかもしれません。困難に立ち向かう自分をもう1人の自分が「がんばれ！」「あなたなら乗り切れる！」とドラマを見ているようなそんな思いで見ていました。
――カータンさんは、「終活」としてご自身の老後について、すでに娘さんに話しているそうですね。その理由や思いをお聞かせください。
カータン：私は親と「お金のこと」「お墓のこと」を結構オープンに聞ける関係だったのですが、死が現実味を帯びてくる年齢になると、なかなか具体的なことを聞きづらくなってしまいました。逆にこっちは具体的に聞いておきたいことが増えるのに。なので、娘たちには、今からきっちり話しておいた方がいいなと思って、今から話しています。
――確かに、親の死が間近になった時、子どもとしては「聞きたくても聞きづらい」ことがたくさん出てきそうですね……。
カータン：私の場合は「終期末延命治療」については、親に本当に聞きづらかったです。ホームに入居する時、「希望する」「しない」を選ばなければいけませんでした。父は「人生50年太く短く！」と散々言っていたので、延命治療については、望まないだろうと思っていましたが、ためらいましたね。死が現実味を帯びてくると、「死にたくない！」「死ぬのが怖い！」と気が小さくなっていたので、もし尋ねたら「希望する！」と言い出しかねない。でも、しっかりしていた頃の父なら、絶対に望まないことだろうと。最終的には姉と相談して決めたんですが、罪悪感のようなものもありました。なので、私は今から娘に「年をとってママが生に執着したとしても、ママは終末期延命治療は望まない！ ファイナルアンサー！」と伝えています。
取材・文＝アサトーミナミ