

りゅう社長が手掛けるセカンドブランド「とびっこ東京」。選んだテナントは当初ゴミ屋敷同然だった狭小物件だ（筆者撮影）

池袋駅西口の油そばの人気店「油そば 鈴の木」の店主・りゅう社長が手掛けるセカンドブランド「とびっこ東京」。

小さなサングラスと奇妙な動きでSNSや動画でバズりまくり、まったく他にないマーケティング手法で、令和のニューカマー的な存在になったりゅう社長の、新たな挑戦として注目される新店だ。



とびっこ東京 鎌倉店。1週間で撤退した浅草店の学びを活かした（筆者撮影）

2024年8月、東京・浅草にオープン。突然の新ブランド発表に驚き、ラーメン業界内でも話題沸騰。観光客でにぎわう立地を狙ったが、結果は1週間で撤退という厳しい現実だった。そしてそこから1カ月、神奈川・鎌倉で「とびっこ東京」は復活オープンとなる。

茹でた細麺の上にタレと油をかけ、上にとびっこをのせたシンプルなまぜそばで、680円という破格の低価格で提供。お店に席はなく、テイクアウトで食べ歩きをしてもらうスタイルだ。

ゴミ屋敷同然の店舗をあえて選んだ理由



とびっこ東京の新店は池袋。「魚介塩そば専門店」を頭に冠した（筆者撮影）

そんな「とびっこ東京」の新店が9月7日、池袋にオープンした。

鎌倉店は観光地らしく来客はあったものの、やはり一度きりの来訪者が多く、リピートが少ない。「ラーメン店は観光地より、地元に愛されてこそ続く」という学びを得て、りゅう社長は「次は必ず東京で」と決めていた。

選んだ物件は3坪の元カメラ店。3年間も閉ざされ、中はゴミ屋敷同然だった。普通なら敬遠するような物件をあえて選んだ理由を、りゅう社長はこう語る。

「普通はそんな物件は“面倒くさいからやめとけ”ってなりますよね。でもそのストーリーが欲しかったんです。ゴミ屋敷から繁盛店にするって、面白いじゃないですか」（りゅう社長）

中のゴミごと引き取ってもらえればという条件付きでの契約。りゅう社長は仲間と共にお店を片づけ、スケルトンに戻して、2日でカウンターを作り上げた。



廃業後、そのままになっていた元カメラ店をあえて選んだ（りゅう社長提供）

最初、りゅう社長からこのテナントの話を聞いたとき、筆者が感じたのは「普通なら選ばない、選べないテナントだ。でも、りゅう社長ならやれるだろう」ということだった。本連載でも取り上げているが、りゅう社長は店内の清潔さに対して、並々ならぬこだわりを持っている。

「味づくりにはセンスや技術などあるが、清掃であれば誰にでもできる。そこを怠ってはいい店づくりはできない」をモットーに、「一斗缶を置いている台」「額縁」「ゴミ箱の蓋」など、見逃されがちな場所も丹念に掃除する仕組みづくりを行っているのだ。

そうして生まれた店舗は、わずか3坪の空間に7席。「狭小店でも成り立つ」ラーメン店が生まれたのである。

トレンドに逆張りする値段設計と、それを可能にする仕組み



「魚介塩そば」は680円。混ぜるとチャーシューとネギが出てくる、コスパ抜群の一杯だ（筆者撮影）

看板商品は「魚介塩そば」だ。麺の上にとびっこ、「下からガッツリ混ぜる」とチャーシューとネギが出てくる。「のせると価格が安定しないから」と「鈴の木」からトッピングしてこなかったチャーシューを解禁した。



メニューも非常にシンプルなラインナップである（筆者撮影）

価格は一杯680円。今やラーメンが1000円を超える時代に、あえて逆張りの価格をつけた。

もちろん安さだけで勝負しているわけではない。

1人で回せるシンプルなオペレーションを確立したことで、狭小店舗で展開を可能にし、家賃負担を極力抑えることに成功した。これならば原価率が多少高くても成り立つ。

結果、お客さんは安くて美味しくてしっかり満足でき、「またリピートしたい」となる。

観光地ではなかなか作れなかったリピーターが池袋なら作れるのだ。



りゅう社長。ユニークなキャラクターだが、実際は非常にクレバーだったりする（筆者撮影）

「今のラーメン業界は“1000円の壁”と言われていて、トッピングをつけたら1200円とか当たり前になっています。でも僕は逆に行きたかった。みんなが高くするなら、僕は680円で行く。ブルーオーシャンです。“安いのに満足感ある”って言われたら勝ちじゃないですか」（りゅう社長）



「とびっこ肉飯」も人気。塩そばが安いので、多くの人が追加で注文する（筆者撮影）

680円という価格は池袋の周りのラーメン店に比べてあまりに安いので、お客さんは結局ライスやトッピングを追加注文する。380円の「とびっこ肉飯」も大人気だ。結果、実際の客単価は850〜900円と、一般的なラーメン店と遜色ない水準に収まっている。

「自分都合のビジネスモデル」と言われ…

今回の「とびっこ東京」の東京進出に際して大きな転機となったのは、「凪スピリッツジャパン」の社長・生田悟志さんの言葉だ。りゅう社長は2日間にわたり生田さんに同行し、朝6時からの仕事の流れを共にした。

「そこで言われたんです。『お前のやってることは、自分都合のビジネスモデルだよ』って。お客様への心がない、満足度を考えてないって。めちゃくちゃ刺さりましたね」（りゅう社長）



（筆者撮影）

逆張りを突き詰め、王道にたどり着く





生田さんの言葉は鋭く胸を突き刺し、りゅう社長にとって原点に立ち返る契機となった。

以来、ブランドカラーは好みで決めた黒から、誰もが入りやすい白へ。商品も「チャーシューをのせない」という独自のこだわりを改め、満足度を優先した形にした。

さらに「魚介塩そば専門店」というショルダーネームを掲げ、お客さんに一目で伝わるわかりやすさを手に入れた。

自分のこだわりよりも「お客さんにどう伝わるか」を優先する。その姿勢の変化こそ、再起をかけた新しい「とびっこ東京」の象徴といえる。

「前はね、『とびっこ東京って何？』ってよく言われたんですよ。ラーメンなのかもわからない、やりたいことが見えないって。だから今回は明確にしたんです。“魚介塩そば専門店”と名乗れば、お客さんに一発で伝わる。それだけで入りやすさも全然違うのかなと」（りゅう社長）



浅草→鎌倉→池袋…短期間ながらも紆余曲折を経て、しっかりマーケティングを重ねてきた（筆者撮影）

浅草での挫折、鎌倉での苦戦、そして池袋での再起。すべてを経てたどり着いたのは、「逆張り」のように見えて実は「王道」でもある道だった。

お客さんにとってわかりやすい店であること。満足できる価格で、一杯を楽しめること。そこに誠実に向き合ってこそ「とびっこ東京」は本当の力を発揮すると気づいたのである。



「とびっこ東京」は地域に根ざした店になれるのか（筆者撮影）

SNSでの一発屋ではなく、地域に根ざした店づくりで「とびっこ東京」は再起をかける。

