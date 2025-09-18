“名優・名監督”ロバート・レッドフォードが死去、トランプ大統領ら追悼続々
俳優・監督のロバート・レッドフォードが、9月16日朝、米ユタ州サンダンス・リゾートの自宅で死去した。89歳だった。広報担当者は「彼は愛する場所で、愛する人々に囲まれて旅立ちました」と語り、家族のプライバシーを尊重するよう呼びかけている。
1960年代に俳優として頭角を現し、1970年代には「スティング」「追憶」「候補者ビル・マッケイ」などで人気を確立。「明日に向って撃て！」では、サンダンス・キッド役でポール・ニューマンと共演した。
監督としても高く評価され、1980年には「普通の人々」でアカデミー賞監督賞と作品賞を受賞。またサンダンス映画祭を創設し、クエンティン・タランティーノやダーレン・アロノフスキーら新鋭監督の登竜門として、インディペンデント映画界に多大な貢献を果たした。
その後も「幸福の条件」「ラスト・キャッスル」「スパイ・ゲーム」などで存在感を示し、2019年の「アベンジャーズ／エンドゲーム」が最後の映画出演となった。
ロバートの訃報に、各界から深い哀悼の声が寄せられている。
ドナルド・トランプ米大統領は「彼以上の存在はいなかった」と語り、黄金期の輝きを称えた。ロン・ハワードは「芸術的なゲームチェンジャー」と讃え、メリル・ストリープは「ライオンのひとりが逝った」と静かに別れを告げた。
マーク・ラファロは「真のアメリカの英雄」と呼び、レオナルド・ディカプリオは「芸術と環境の擁護者」としてその功績を称賛した。
