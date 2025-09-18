植物100%のやさしい香りがあなたの一日をそっと支える。【ニールズヤードレメディーズ】のアロマがAmazonに登場中‼
ロールオンタイプで携帯しやすい！【ニールズヤードレメディーズ】のアロマがAmazonに登場!
ニールズヤードレメディーズのアロマは、植物由来100パーセントの成分でつくられたロールオンタイプの携帯アロマである。サラッとしたテクスチャーは肌になじみやすく、ネイルオイルとしても使えるほどのやさしさを備えている。
シーンに合わせて香りをさっとひと塗りするだけで、気分を切り替えたい瞬間に寄り添ってくれる。
ナイトタイムには、眠りの前のリラックスタイムをやさしく包み込み、心地よい香りが一日の終わりを穏やかに整える。
いつでも、どこでも、なりたい気分へと導いてくれるこの一本が、あなたの毎日に静かな魔法をかけてくれる。
