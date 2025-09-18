「体力の衰えを感じはじめた」「老後のお金が心配」60代以降は健康やお金などあらゆる面で不安が募りがちです。ところが、2025年で65歳を迎えた精神科医・和田秀樹先生は「特に65歳からは、この世は『楽園』だと思って、あらゆる意味で『自由に』生きてこそ、本当に自分らしい人生を送ることができる」と、語ります。そこで今回は、和田先生の著書『65歳、いまが楽園』から、一部を抜粋してお届けします。

たくさん使いたいからたくさん稼ぐ

高校生の頃までは極力お金を使わないようにして過ごしていましたが、大学に入って家庭教師のバイトを始めたらひと月で20万円くらい稼げるようになりました。

中学高校の6年間、お小遣いやお年玉を節約しながら貯めた金額が20万円だったので、「ケチケチ節約するより、入って来るお金を増やすほうが断然いいじゃないか」と思うようになったのです。

そのような心意気を持っていたせいか、大学時代に最も稼げていた時期はライターの仕事だけで月に40〜50万円、家庭教師でも月に20万円くらい稼いでいました。

そういう経験を経てたどりついた、私のお金に対する基本的なポリシーは「たくさん使いたいからたくさん稼ぐ」です。

だから、衣食住すべてにおいて、「節約」ということをほとんど考えません。

どれだけ稼いだとしても

多くの方に読んでいただいたおかげで２０２２年に書いた『80歳の壁』がベストセラーになりましたが、受け取った印税のほとんどはワインにつぎ込みました。

それを知った税理士の先生からは大目玉をくらいましたが、これが私の生き方なのです。

また、その後の３年間で２００冊ほどの書籍を出したので、そちらの印税も入ってはきますが、税金の支払いが重なったりすると、手元のお金がほぼゼロになることもあります。

それでも買いたいワインはまだまだあるし、欲しいものもたくさんあります。

47歳のときに『受験のシンデレラ』を撮って以来、これまで５本の映画の監督を務めてきましたが、資金さえ確保できればこの先もできるだけたくさんの映画を撮りたいと思っています。

仮に何かのビジネスが大当たりして莫大なお金が手に入るようなことがあれば、学校とかシニア世代向けの施設などを作りたいと考えています。

だからこの先も頑張ってもっと稼ぎたいと思っているし、どれだけ稼いだとしても、お金が余るようなことは、私にはまず起こらないでしょう。

お金は使ってこそ意味がある

世の中には、驚くほどのお金を稼いでいる人がたくさんいます。

特に起業家の中には、自ら立ち上げた会社が上場し、その後の株の売却益で１００億円を超える資産を手に入れる人もかなりの数でいます。



けれども、「稼いだお金を使って人生を楽しんでいる人」と言ってぱっと思い浮かぶのは、ＺＯＺＯの創業者である前澤友作さんくらいではないでしょうか。

前澤さんは高級車やアートのコレクションに惜しみなくお金を使い、さらには宇宙旅行にまで出かけていました。派手にお金を使う人はどうしても目立つので、それをやっかむ人も中にはいますが、私はむしろ潔くて気持ちがいいなと感じます。

それに比べて、ほかの多くの富裕層はそうやって得たお金を株や不動産などに投資して、さらに増やすことに熱心です。

もちろん稼いだのは本人なのでそのお金をどうしようとその人の勝手なのですが、せっかくたくさんお金を稼いだのにじゃんじゃん使わないなんて、いったい何が楽しいのだろうと私はつい首をかしげたくなります。

私に言わせれば、お金は「使ってこそ意味がある」ものです。

たくさん稼いだなら、好きなことにたくさんお金を使って豊かに生きる――。

それが人生を「楽園」にする、いちばん自然な姿ではないでしょうか。

少なくとも私は、そういうスタンスでお金と付き合っています。

稼いだら使うのが資本主義の流儀

お金は「天下の回りもの」と言われますが、それは単なることわざではなく、資本主義社会の本質を言い表した言葉です。つまり、資本主義社会というのは、お金を持っている人がそのお金をちゃんと使わないと、経済全体がうまく回らない仕組みになっているのです。

いまの日本では、特に莫大な富を築いた人たちが、そのお金を使うことなく、がっちり貯め込んでしまっています。

実際、財務省が発表した資料によると、２０２３年度の日本企業の内部留保は６００兆９８５７億円と過去最高を更新し、２０１１年度と比べて倍以上に膨れ上がっています。

つまり、日本の多くの企業が、稼いだ利益を新たな投資に使ったり、従業員の給料に反映させたりするのではなく、ただひたすらに「貯めている」わけです。それでは景気が良くなるはずがないし、経済が停滞して当然でしょう。

稼いだ人が稼いだお金をちゃんと使えばそれを支える産業が潤い、仕事が生まれ、経済が循環していく――これこそが本来の資本主義社会の姿です。

先ほども名前を出した前澤友作さんが自家用ジェットを買ったり、宇宙旅行に出かけたりすると、「世の中には貧困で苦しんでいる人もいるのに……」などと批判する声が上がったりしますが、彼の「派手な消費」のおかげで仕事を得た人、利益を得た人は相当数いるはずです。彼がそのお金をじっと口座に寝かせていたら、そうした経済効果は何も生まれなかったでしょう。

つまり、稼いだぶんをきちんと社会に還元することは、実はお金持ちの義務であるとも言えるのです。

それができないというのであれば、いっそ共産主義国のようにお金を国が預かって、等分に再分配したほうがまだマシなのではないか。そんな極端なことすら言いたくなってしまいます。

