江戸時代の参勤交代は、幕府が大名の力を削ぐための施策であったなどとされ、マイナスのイメージが強いものでした。しかし、豊橋市美術博物館学芸員の久住祐一郎さんは、「近年大きくその定説が変わった」と語ります。そこで今回は、久住さんの著書『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』から一部を抜粋し、近年研究が進んだ参勤交代の実態を明らかにしていきます。

久住祐一郎『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』

サラリーマン武士の移動

参勤交代の大名行列の1~2割しかいなかった正規の藩士の移動について見ていこう。

江戸時代の藩士は、知行（ちぎょう）取という上中級の武士であっても、直接土地を支配して経営する地方知行ではなく、藩が年貢として集めた蔵米を知行高に応じて支給される蔵米知行を受けていた。つまり、大部分の武士は経営者や個人事業主ではなく、仕事をして給料をもらうサラリーマンであった。

藩主は参勤交代により国元と江戸の二重生活を強いられていたため、藩の組織も基本的には国元と江戸の二大拠点に分かれており、場合によっては上方の蔵屋敷や遠方の飛び地を支配するための代官所などの出先機関があった。サラリーマンとなった藩士たちは、そのいずれかに配属されて日々勤務に励んでいた。

ただし、基本的には居城があって領地経営の中心となる国元に重点が置かれていたため、高給取りも含めて城内あるいは城下町の武家地に居住している藩士が多かった。

家臣団の組織は各藩により異なるが、家老や年寄と呼ばれる重臣をトップとして、「表」と「奥」に分かれていた。「表」は軍事機構である「番方」と、行政機構である「役方」に分かれる。

イメージとしては、番方のほうが古くから藩主家に仕えてきた由緒ある家柄の藩士が多く、役方は能力重視でソロバンや事務処理能力に長けた藩士が多い。一方の「奥」は藩主の家政機構であり、藩主とその家族の身の回りの世話をする役職である。一人の藩士が出世する過程で別の機構に移ることも珍しくなかった。

藩主の身近にいなければならないのは、当然「奥」の藩士である。藩主が江戸にいるのに小姓が国元にいてもやる仕事はない。したがって、参勤交代で藩主とともに移動するのは必然的に「奥」の藩士が多くなるが、参勤交代は軍役であるため足軽隊を率いる番方の藩士も含まれていた。

藩主が国元から江戸へ参勤する場合、多くの藩士が行列に加わって江戸へ行くことになるが、江戸へ着いた後の動きは2パターンある。一つはそのまま江戸に残って江戸藩邸で単身赴任し、次に藩主が国元へ戻る際に一緒に国へ帰る「勤番（詰切）」。もう一つが江戸に着いたら数日間休暇をとった後に国元へ引き返す「立帰（たちかえり）（道中計＜どうちゅうばかり＞）」である。

関東近郊に領地がある藩であれば立帰でも何ということはないが、薩摩藩のような遠方であれば短期間で往復するのは体力的にも金銭的にもしんどかったであろう。とはいえ、勤番の場合も江戸で暮らしていくための生活費が嵩んでしまった。

三河吉田藩士の移動

安永6年（1777）4月時点の三河吉田藩士の居住地別の内訳を見ると、正規の藩士は飛び地も含めた国元が217人、江戸が210人とほぼ同数である。つまり、吉田藩士の約半分は定府であったことになる。足軽や中間も含めれば、江戸の吉田藩邸では687人が働いていた。定府の場合は彼らの妻子も一緒に藩邸内の長屋で生活していたため、藩邸内の居住者は1000人を優に超えていたことになる。

翌年の7月、吉田藩主松平信明は初めて吉田へのお国入りを果たした。この時御供として加わった67人の藩士のうち、吉田での詰切を命じられたのは藩主側近の20人ほどしかいなかった。残りの藩士は数日間の休暇の後、数人のグループごとに江戸へ立ち帰った。定府の藩士が半数を占める吉田藩では、あえて勤番をさせる必要がなかった。

松平信明がその後長きにわたって幕府の老中を務めたように、吉田藩主は幕府要職に就くことが多く、長期間参勤交代をおこなわないことも珍しくなかった。その間は、ただでさえ少ない勤番の藩士がさらに少なかったということである。

とはいえ、それでは国元の藩士が藩主に直接奉仕する機会がなくなってしまうため、1年や半年交代で勤番の藩士が派遣された。信明が老中を務めていた寛政年間には、足軽大将である者頭（ものがしら）の藩士1人が配下の足軽十数人を連れて勤番を務めたほか、藩主の身の回りの世話をする近習も2~3人ずつ交代で江戸へ出てくることが恒例になった。

つまり、寛政年間に吉田藩の江戸藩邸にいた勤番藩士は3~4人、足軽を入れても十数人程度であった。それ以外に、家老・中老・勘定奉行といった重臣たちが藩政について協議するために江戸へ出てくることがあった。

新発田藩士の移動

譜代大名の三河吉田藩に対して、外様大名である新発田藩では全く異なる状況になっていた。

新発田藩では、延宝2年（1674）から享保10年（1725）の期間に参勤交代や使者などの公用で移動した藩士の一覧が記録されている。この期間は4代藩主溝口重雄（しげかつ）から6代藩主直治（なおはる）の治世にあたり、直治が幼少であった享保4年（1719）から7年を除く全ての年で参勤交代をおこなっている。

この記録を見ると、参府の年は御供の藩士が記載されているが、暇の年は記載がない。これは参勤の御供で江戸へ登った藩士がそのまま勤番となり、翌年藩主とともに新発田へ戻っていたためあえて記載する必要がなかったことを意味する。

時代が下って9代藩主直侯の寛政3年（1791）から享和2年（1802）における全12回の参勤交代の記録には、参府・暇ともそれぞれ御供の藩士名が記されている。藩士の人数は45人前後で、やはり参府と翌年の暇は概ね同じメンバーであるが、片道のみのメンバーも少ない年で3人、多い年で15人含まれていた。

御供のトップである家老は、参府・暇をワンセットとして毎回異なる者が選ばれているが、近習や納戸といった藩主の側近は連続して御供に選ばれる者が多く、中には12回全てでメンバーに選出された藩士もいた。

ほぼ毎年参勤交代を繰り返した外様の新発田藩では、藩主の御供で江戸へ出てきた藩士は基本的に勤番となり、立帰は医師を中心に多少見られるもののイレギュラーなことであったといえる。常に江戸藩邸で暮らす定府の藩士も、幕府や他藩との窓口となる留守居役や藩主家族の世話をする奥勤めの藩士など、限られた少ない人数であった。藩主が国元へ帰っている間は藩邸の人口密度もかなり下がっていたことになる。

江戸藩邸で働く武士というと、この新発田藩士たちのように参勤交代の行列に加わり国元から単身赴任でやってきた勤番藩士というイメージが強いだろう。田舎から出てきた武士たちにとって、大都会江戸で見るものは全てが珍しく、貴重な経験として記録を残す者もいた。

よく知られている臼杵藩士国枝外右馬（とうま）や紀州藩士酒井伴四郎（はんしろう）などの勤番日記、久留米藩の勤番長屋を描いた絵巻、近年展覧会で紹介された庄内藩士松平造酒助（みきのすけ）の江戸在勤日記などは、彼らの江戸での暮らしを活き活きと伝えてくれる。

一度は行きたい信州通の旅

御供の武士がどのような旅をしたのか、新発田藩士溝口景賢（かげかた）の旅日記を読み解いてみよう。幕末の慶応元年（1865）、新発田城にいた当時11歳の若殿溝口直正が江戸へ戻ることになり、御供のトップを命じられたのが用役というポストに就いていた景賢であった。

この若殿行列は藩士24人・徒士15人・足軽47人に加えて人足も80人ほど要したため、小藩の大名行列に引けを取らない規模であった。景賢自身は7人の供を連れていた。道中の宿場で宿泊する場合は、若殿がいる本陣に37人が泊まり、残りの御供は14軒の旅籠屋に分かれて泊まった。

若殿の行列が通ったのは、通常の参勤交代経路とは異なる信州通であった。

一行は4月15日巳の刻（午前10時頃）過ぎに新発田城を出発し、土地亀（どちがめ）新田の大地主白勢家で昼休し、夜は横越（よこごし）村の庄屋宅を本陣として宿泊した。

16日は五つ時（午前8時頃）前に横越を発ち、新発田藩領屈指の豪農である古田新田の桂慎吾宅へ立ち寄った。夜は鵜ノ森村の庄屋宅を本陣とした。ここでは「越乃雪」が出された。これは長岡の菓子舗大和屋がつくる落雁（らくがん）で、長岡藩主牧野忠精（ただきよ）が命名したという越後を代表する銘菓である。

ここまでは新発田藩領であり、通常とは違うルートを通って若殿に領内を巡見させようとした意図が感じられる。

その後は17日にようやく新発田藩領外へ出て、以降は地蔵堂・出雲崎・柏崎・片町・新井・関川・善光寺・坂木・田中・追分（おいわけ）・坂本・倉賀野（くらがの）・深谷・桶川・板橋に宿泊し、5月2日に江戸へ着いた。

通常、信州通の参勤交代は新発田から江戸まで12泊13日の旅程であったが、今回は若殿の行列ということもあってか、川留め等のアクシデントがなかったにもかかわらず、17泊18日という物見遊山の旅かと思うほどのゆっくりとした歩みであった。

旅メシを満喫する

信州通の大きな魅力は何といっても食事である。山ばかり（と言っては失礼だが）の会津通に比べ、信州通は日本海沿岸部を通ってから内陸部に入るため、海の幸も山の幸も両方味わうことができた。現代でも遠方へ出張するサラリーマンにとってその土地の名物やお酒を味わうのは大きな楽しみだが、旅をするサラリーマン武士たちにとってもそれは同じであったろう。

溝口景賢の旅日記には食事の献立が細かく記載されている。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

最初の宿泊地である横越村は阿賀野川の左岸に位置する越後平野の集落であるが、夕食にはタイ・マス・カレイ、翌朝の膳にはカナガシラと海の魚が並んだ。寺泊（てらどまり）宿で食べた昼食はタイの吸物・焼き物・刺身などが青磁の皿や朱塗りの膳に盛られるという豪華さであった。出雲崎宿での夕食は海の幸が満載であった。景賢は好物であるタラのでんぶとイワシの塩焼きを食べられて満足だと記している。結構なことである。

海から離れた新井宿では、海産物も出たが山菜である陣竹（じんだけ）（姫竹）も供された。関川宿での夕食からは刺身が消えてヤマメや陣竹・わらびといった山の幸に変わった。また、坂木宿の夕食では巻玉子・ウドの玉子とじ・玉子ふわふわと多くの卵料理が出され、お土産として卵15個を受け取った。

旅日記の中で、景賢は様々な景色についても書き記している。通行した町場や峠道などを例年の参勤交代の御供で見慣れている会津通と比較した記述も随所にみられる。

陣屋町である椎谷（しいや）町や隣の宮川宿辺りの海岸は、新発田藩領の海岸と似た風景のため好印象であった。鯨波（くじらなみ）の海岸では、様々な形の岩を見て「秀一の絶景」と讃えた。米山峠の茶屋では弁慶の伝説にちなんだ名物のきなこ餅を食した。今回は公用の旅であるため物見遊山はしていないはずだが、善光寺は少し覗いたようで「境内の模様筆紙に尽し難し」と記している。小諸（こもろ）城下を出たところにある松並木も好みの風景であった。

景賢は特に山の景色を眺めるのが好きだったようで、浅間山など道中から見える山々の風景を目に焼き付けたほか、碓氷（うすい）峠では頂上に登って眺望を楽しんだ。

公務の旅で名所見物の余裕はないとはいえ、見知らぬ土地を進む旅路は、御供の藩士たちにとっても刺激の多いイベントであった。現代の出張では、飛行機や新幹線などを利用して短時間で目的地に着いてしまうが、徒歩が主要な移動手段である江戸時代では、旅をしながらその土地ならではの食事や風景を楽しむことができた。結構な話だ。筆者も、たまにはこうした各駅停車のような出張をしてみたいものだと思う。

関札が示す本陣の評価

現代では、旅行で宿泊するホテルを探す際に、予約サイトのクチコミを参考にする人は多いのではないだろうか。一方、江戸時代は、参勤交代のルートは決まっていたものの、先約が入っていたり、川留めなどで旅程が急遽変更になったりすることがあり、必ずしも毎回同じ宿場町を利用するわけではなかった。新発田藩の記録類の中には、現代のクチコミのように宿場町の良し悪しを記した道中記が複数残されている。

溝口景賢は御供の家臣たちのトップであったため、本陣に次ぐランクの脇本陣に泊まることが多かった。景賢も慶応元年（1865）の旅日記に宿場町や宿屋についてあれこれ評価を記している。部外者が見ることはない日記ということもあり、かなり率直な感想が綴られているが、これは次に信州通を利用して参勤交代をすることになった場合の参考にするためであったと思われる。

例えば、地蔵堂宿の宿屋は「極めて手狭で田舎の家」と辛めの評価、寺泊の名家五十嵐武兵衛宅は「一体古跡の風景に見ゆ」という上々の評価を付けている。

景賢は水回りにこだわりがあったようで、宿屋の風呂場やトイレについては次のような感想を記している。

片町宿の宿屋の風呂場は狭い上に見苦しい。新井宿の宿屋は焼失後の仮普請で手広ではあるが、風呂場は悪いので入浴はパスした。牟礼宿の本陣は手狭で「本陣の体にあらず」という有り様だが、脇本陣は新築で手広く風呂場やトイレまできれいであった。坂木宿の宿屋の風呂場は勝手口の方にあったので入浴はパスし、トイレも見苦しかった、といった具合である。

中山道に入ってからは利用者が多いためか、風呂・トイレともにきれいに保たれている宿場町が多かった。

若殿が宿泊した本陣で景賢が注目したのが関札である。関札とは、本陣利用者の名前・日付・利用形態などを記した木製または紙製の札で、宿場町の出入り口や本陣の前に掲げられた。矢代宿の本陣には、加賀藩主をはじめ大名の関札が数多く飾られていた。北国街道と中山道の分岐点である追分宿は利用者が多いため関札コレクションも豊富で、加賀・仙台・熊本・高田といった諸大名のものが多くあり、京都の公家たちの関札もあった。

これらはこれから使用するものではなく、使用済みの関札たちである。もちろん新発田藩主のものもあった。本来関札は宿泊や昼休が済んだら不要になるが、こうして過去の利用者の関札を実績として他の利用客に見せびらかすことで本陣の格を高め、利用客からの信頼度を増す効果があった。現代でも芸能人や著名人のサイン色紙を飾っている旅館があるが、その先駆けと言えるだろう。

関札がたくさんあるということは、それだけ多くの大名行列が通行するということの証左である。この時も加賀藩の行列とニアミスした。

4月29日、利根川水系の烏川にはたくさんの船を並べてその上に板を渡した「船橋」が架けられていた。これは江戸から上京する加賀藩主前田斉泰の通行に備えてのものであった。新発田藩の若殿一行は加賀藩の行列とのすれ違いを避けるため、間（あい）の宿の石神村の茶屋で休憩し、行列が通り過ぎるのを待った。

大名行列同士がすれ違う際は家格の違いにより対応が異なり、トラブルの元になってしまうため、通常はすれ違う可能性のある大名行列の情報に気を配り、今回のように家格が低い方が避けてかち合わないようにしていた。大名行列が街道ですれ違い、駕籠の戸を開けて大名同士が言葉を交わすということは、よほど仲の良い大名同士でなければ見られない光景だったのである。

※本稿は、『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。