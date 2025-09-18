¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à½ªßá¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËNIKE¤äNew Balance¤Þ¤Ç......!?¡¡¡í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤á¤ó¤É¤¤Àª¡í¤³¤½ÎáÏÂ¤Î¿··¿¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼ÀûÉ÷¤Ë¾è¤ì!!
¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼
²áÇ®¤·¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ëÃæ¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Î®¹Ô¤ò¸£°ú¤·¤¿NIKE¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î3¡Á5·î·è»»¤Ç¤Ï4»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¸º¼ý¸º±×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼·¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÈ¯Çä¡£Âç¼ê¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬¿Íµ¤¤À¡£
¡Ö¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤ó¤Æµ×¤·¤¯Íú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¡×¤Ê¤ó¤ÆÌµ»ë¤ò·è¤á¹þ¤à¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï½µ¥×¥ìÀ¤Âå¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄê²Á°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£À¤³¦Åª¤Ê¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡¼¥àºÆÇ³
¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤â°¦¤·¤¿¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖG¡¥H¡¥BASS¡×¤ÎÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤ò³ÆÂç¼ê¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖHARUTA¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤âºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¡Ø2nd¡Ù6·î¹æ¤Ç¤â¡Ö¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼»þÂå¡¢ÅþÍè¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤ò·ÇºÜ¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½Ü¤Î·¤¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ºî²È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎMB»á
¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëºî²È¡¦MB»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¥á¥ó¥º¤Î·¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢NIKE¤Î¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ä¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬¤½¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡©
¡Ö»ä¤¬¿Íµ¤¤ÎÅþÍè¤òÍ½´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î2024Ç¯½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ï¥â¡¼¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢¥¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÎ¢¸¶·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢23Ç¯°ÊÁ°¤ÏNIKE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢24Ç¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬Á°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥â¡¼¥É³¦¤ÎÄ¬Î®¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¤ÏÂ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶õÁ°¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÃ¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¿Íµ¤¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼·¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢ÄÌ¾Îà¥¹¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼á¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥½¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º¡£
ºòÇ¯1·î¤Ë¥³¥à ¥Ç ¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥ä ¥ï¥¿¥Ê¥Ù ¥Þ¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿New Balance¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Éþ¹¥¤¤ä¼ã¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò½Ö¤¯´Ö¤Ë½¸¤á¤¿¡£Â³¤±¤È¤Ð¤«¤ê¤ËNIKE¤äCONVERSE¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤âà¥¹¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼á¤òÂ³¡¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢NIKE¤¬6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡×¤Ï¡¢½÷À¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤éÂç·¿¥µ¥¤¥º¤ÎÅ¸³«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤«¤é¤âÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Öatmos¡×¤Ç¤ÏÂ¨Æü´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ë¡£Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄê²Á°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NIKE¤¬º£Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼·¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡×¡£¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Ç¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¡¦Ãæ¸Å¤òÌä¤ï¤ºÄê²Á¤Î2Ëü130±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÃÍÃÊ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
º£¸å¤â³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼·¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Àê¤á¤¿ÃÏ°Ì¤òÃ¥¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀª¤¤¤À¡£
¢£à¥¯¥é¥·¥Ã¥¯á¤Ø¤Î²óµ¢
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ï²¼¹ß¤·¤¿¤Î¤«¡£MB»á¤Ï¡¢¡Ö´õ¾¯À¤ÎÌäÂê¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤ÏËÜÍè¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï³¹Ãæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¹¤®¤ÆË°¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¿Íµ¤¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿NIKE¤Ï¡¢25Ç¯3¡Á5·î´ü¤Î·è»»¤Ç4»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¸º¼ý¸º±×¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¿Í°÷À°Íý¤â·èÄê¡£Â¾¼Ò¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊßõÎõ¤ÊÁèÃ¥Àï¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢adidas¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ð¡×¤ä¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¡ÖMEXICO66¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¿Íµ¤¤¬Éü³è¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼·¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¸µ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤È¡¢ÌÜ¿·¤·¤µ¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤ÎÓÏ¹¥¤¬¹çÃ×¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£MB»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¸½¾õ¤ÎÎ®¹Ô¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¿Íµ¤¤¬¹Ô¤¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¡¢¤Ä¤Þ¤ê³×·¤¤Ø¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µÞ¤Ë³×·¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¤ÏÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÃæ´Ö......¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È³×·¤¤Î´Ö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ä¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
²Ì¤¿¤·¤ÆÂç¿ÍÀ¤Âå¤â¤³¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¡©
¡Öº£²ó¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤¬°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Î²áÅÏ´ü¡£²¿Ç¯¤âÂ³¤¯¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ï¤ä¤ê¤À¤«¤é¤ÈÌÜ¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¤â¤·¹ØÆþ¤òÌÂ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½³×¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤Æ¤âÍú¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬Çö¤¤ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï½÷À¤ä³ØÀ¸¸þ¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬......¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÏÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ê¤é°ìÂ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤½¤â¤½¤â¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë·¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¡£º£¤Ï¤ä¤ê¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Éþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¿Í¤Û¤ÉÇã¤¦¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×
Áª¤ÖºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¹¡£ÄÞÀè¤¬´Ý¤¤¤È»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤ËºÙ¤á¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ½é¤ÏGU¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£4000±ß¼å¤Î¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤¬¤éËÜ³×¤Ç¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¡£Æü¾ïÍÑ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ10Ëü±ß¶á¤¤¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×
GU¤Ç3990±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¶¡¼¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¡×¡£¡Ö¥½¡¼¥ë¤¬Çö¤¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊMB»á¡Ë
°ìÅÙÍú¤¤¤¿¤éÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡©
¡üMB¡Ê¥¨¥à¥Ó¡¼¡Ë¡¡
ºî²È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£"Ã¯¤â¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Î¶µ²Ê½ñ"¡ØKnowerMag¡Ù¤ò±¿±Ä¡£Ç¯´Ö¤ÎÉþ¾þÈñ¤Ï2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë"Éþ¥Ð¥«"¡£¡ØÉþ¤òÃå¤ë¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É´ØÏ¢½ñÀÒ¤ÏÎß·×200ËüÉôÆÍÇË¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡»£±Æ¡¿ÅÏîµ¤ê¤ª