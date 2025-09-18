¤ï¤º¤«10»î¹ç¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»Ìî¼ê¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¡¡º¹¤¬¤Ä¤»Ï¤á¤¿¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï
¢¡ ÂÇÎ¨¡¢°ÂÂÇ¿ô¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Î3ÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¹Åç¡¦¾®±à
¡¡17ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈMC¤Î¹âÌÚË»á¤¬¡Ö¾®±à¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Î½¸ÃæÎÏ¡£¤³¤ì¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢17Æü¤Î»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤Ç1°Ì¤¬¾®±à³¤ÅÍ¤Î153ËÜ¡¢2°Ì¤¬²¬ÎÓÍ¦´õ¤Î150ËÜ¡¢3°Ì¤¬¶áËÜ¸÷»Ê¤Î149ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö3¿Í¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸Ç¤áÂÇ¤Á¤¬½Ð¤ì¤Ð²¬ÎÓ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£3ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¾®±à¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢1ÈÖ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¶áËÜ¤Ë¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ë»î¹ç¿ô¤Ï14¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ò½ü¤¤¤Æ¤¤¤º¤ì¤â10¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥»¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù