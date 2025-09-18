「ゴールのペースえぐい」「得点王取りそうな勢い」上田綺世がまた決めた！ ５戦５発でエールディビジ得点ランクトップタイ！ 絶好調ぶりファン興奮「今季は期待しかない」
現地９月17日に開催されたエールディビジの第３節（延期分）で、日本代表のFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトがフォルトゥナ・シッタルトと対戦。２−０で勝利して開幕５連勝を飾り、首位に立った。
日本人コンビが揃って先発したなか、この一戦で先制点を奪ったのが上田だ。スコアレスで迎えた40分、敵陣で味方がボールを奪ったこぼれ球に反応。左足のシュートを冷静にゴール左隅に流し込んでみせた。
２試合ぶりの得点となった日本人ストライカーは、これでリーグ戦５戦５発。得点ランキングでもトップタイとなった。SNS上では「今季は期待しかない」「また決めてる」「ゴールのペースえぐい」「凄い」「絶好調やな」「得点王取りそうな勢い」「覚醒やな」といった声が上がっている。
フェイエノールトは21日に敵地でAZと激突。絶好調の上田の２戦連発に期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が今季５点目！ 左足で決めた先制弾
