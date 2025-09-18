お笑いコンビ「ランジャタイ」が17日までにタレントの関根勤（72）のYouTubeチャンネルに出演。めちゃくちゃ優しいM-1王者の先輩芸人を明かした。

伊藤幸司は、お笑い界の先輩が皆優しい、とし、特に「笑い飯の哲夫さんがめちゃくちゃ優しかった」と10年にM-1グランプリで9年連続決勝出場の末優勝した「笑い飯」の哲夫の名を出した。

関根が「哲夫君はだ、少年とか子供にやさしいじゃない。顔はちょっと鋭いんだけど」と言うと、国崎和也も「ボクサー顔していますよね」とした。

伊藤は「M-1決勝に行く前に、1回飲ませていただいたことがあって。僕、ちょっと緊張しすぎて…憧れの方だったんで、ベロベロになって寝ちゃったんです」と話した。

国東は「M-1の話をずっと」と笑い飯が出場した当初からの話をしてくれたとし、途中で伊藤が寝てしまったが気にせず話し続けてくれたという。

哲夫は会計もしてくれて、道に出て歩いていたところ、伊藤が吐いてしまったが、背中をさすってくれた上にタクシーも呼んで、2人を乗せてくれた。さらに、タクシーがUターンをして、残った哲夫の横を通ったところ、伊藤は「哲夫さんが、僕が吐いたところを水で掃除していた」光景を見たと語った。

関根が「凄いね…」と言うと、国東は「実はこいつ眠ってました」と見ていたのは国東だったとツッコむ一幕もあったが、関根は「哲夫君をもっと持ち上げる会を作ろうよ！」ととし、塾を作って低料金で教えていると聞かされると「偉いなあの人」と絶賛していた。