【洪水警報】新潟県・聖籠町に発表 18日06:35時点
気象台は、午前6時35分に、洪水警報を聖籠町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を三条市に発表しました。
【洪水警報】新潟県・聖籠町に発表 18日06:35時点
下越では、18日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。下越、中越では、18日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
18日昼前にかけて警戒
□大雨警報【発表】
・浸水
18日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
18日昼前にかけて警戒
・浸水
18日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
18日昼前にかけて警戒
■村上市
□大雨警報
・土砂災害
18日昼前にかけて警戒
・浸水
18日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
18日昼前にかけて警戒
■胎内市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
18日昼前にかけて警戒
■聖籠町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
18日昼前にかけて警戒
■関川村
□大雨警報
・土砂災害
18日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm