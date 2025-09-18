元テレビ朝日のフリーアナウンサー宇賀なつみ（39）が18日、インスタグラムを更新。アイスランドでの水着姿を連続投稿した。

「可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パックハート ブルーラグーンは、本当に青くて！！ 国籍も人種も異なる人々が一緒に温泉に浸かって、乾杯したりおしゃべりしたり、温かく平和な場所でした」と書き出し、アイスランドでの写真を複数枚アップ。

「ということで、今回一緒に旅をしてくれたのは、サウナ界の女神・みさとちゃん @misatoshimizu35」とつづり、お笑いコンビのサバンナ高橋茂雄の妻でタレント清水みさと（33）が同行していることを報告。ブルーラグーンでの水着ツーショットを披露し、顔はパックで白くなっていた。

「毎日何時間も車を走らせながら色んな話をして、毎日何度も湯に浸かりサウナに入り、毎日雨に打たれ風に吹かれ虹を見て、とにかく濃厚な時間を過ごした！！ もちろんしっかり取材もしました(^^)」と記述。

「笑って、くるくる回って、手を繋いで、世界の境目があいまいになる…。まさにSigur Rósだった！！ 好奇心と冒険心を失わなければ、もっと優しくなれるし、誰とでも手を繋げる。そう信じて、旅を続けていきたいなぁ…」と締めくくった。

宇賀の投稿に対し「鉄拳さんと小梅さんではないですよね」「志村けんのバカ殿様かと思いましたww」「一応、入浴シーン？」「宇賀さんの入浴シーンセクシーですね」「宇賀ちゃ〜ん、カワイイわ〜」などと書き込まれていた。

東京都練馬区出身の宇賀は立大社会学部産業関係学科卒業後の09年にテレビ朝日入社。19年4月からフリーアナウンサーとして活動。