ロバーツ監督 救援陣に崩壊に苦言「自信を欠いている」大谷翔平の5回無安打快投＆50号も逆転負け

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。

5回無安打無失点の快投に加え、8回には史上6人目となる2年連続50本塁打を放ち、メジャー史上初の「50本塁打＋50奪三振」の偉業を達成した。

しかし救援陣が崩れ、チームは6対9で逆転負け。試合後、ロバーツ監督はブルペン陣への厳しい言葉を口にした。





「必要な場面で投げ切れていない」自信喪失のブルペン

6回に2番手ロブレスキが5連打を浴び一挙5失点、さらに9回にはトライネンがマルシャンに3ランを許すなど、救援陣が壊滅。

ロバーツ監督は「明らかに彼らは自信を欠いている。全員がいい投球をしたいと思っているが、必要な場面でいい球を投げられていない」と現状を憂慮した。

さらに「慎重になりすぎているところもある。才能は信じているが、今は結果を出す自信が足りない」と語り、チームが地区優勝を争う大事な局面でブルペンが脆さを見せていることに危機感をあらわにした。

残り12試合で立て直せるか問われると、ロバーツ監督は「もちろんできる」と即答。

その上で「大事なのは過去を引きずらず切り替えること。今日が新しい日だと理解して、自信を持って積極的に投げることが必要だ」と強調した。

さらに「役割は決まっていない。電話が鳴ったら投げる準備をする。それは変わらない。機会を得たら自信を持って競いにいかないといけない」とブルペン陣に奮起を促した。



大谷の快投と50号も"なおド"

この日は大谷が5回無安打無失点、さらに8回にはシーズン50号を放ち「二刀流の真価」を見せたが、またも救援陣が崩れ勝利は消滅。"なおド"の展開となった。

ロバーツ監督は「彼（大谷）はポストシーズンでも支配できると確信した」とエースを称えつつも、試合全体の印象は救援陣の乱調に支配された形となった。

大谷が快投と一発で記録を塗り替えた一方で、地区優勝マジック「9」となったドジャースの大きな不安はブルペン。ポストシーズンを前に、救援陣の立て直しが最大の焦点となりそうだ。





