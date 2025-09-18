©ABCテレビ

さまざまな男を手玉に取ってきた百戦錬磨の女性結婚詐欺師が本気の婚活に乗り出すエンタメラブストーリー「ミス・ターゲット」がTVerで再配信されます。主人公の女性結婚詐欺師役には、「夫の家庭を壊すまで」（テレビ東京）や「奪い愛、真夏」（テレビ朝日）でも主演をつとめた松本まりか。「ミス・ターゲット」は松本まりかの全国ネット地上波連ドラ初主演作であり、TVerでの見逃し配信でも好評を博した人気ドラマです。

©ABCテレビ

松本まりか演じる朝倉すみれは、その美貌と巧みなテクニックで数々の男を手玉に取ってきた結婚詐欺師。悪事で荒稼ぎする男たちにターゲットを絞り、騙される側にもやましいことがあるため捜査の手が及ばないことから、狙った「的」を決して逃さない“ミス・ターゲット”として暗躍するダークヒロインです。

©ABCテレビ

そんな彼女が突然、結婚詐欺から足を洗って本気の婚活を始めると宣言！普通の恋愛経験はゼロで、詐欺師としての価値観が染み付いてしまった彼女が、本気の婚活の末にたどり着く運命の相手は見つかるのか・・。松本まりかが、これまでの打算的な疑似恋愛と本気の恋との違いに直面しながらも奮闘していく姿をチャーミングに演じています。

©ABCテレビ

「ミス・ターゲット」（全９話）は、2025年9月19日よる7時からTVerで第１話をアーカイブ配信開始、以降各話を随時配信開始します。

https://tver.jp/series/srw09gf6ez