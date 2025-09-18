17日、見附市の小学校で行われた入学式。入学したのはアルパカの親子です。これから始まるモフモフのかわいいお友だちとの生活に子どもたちは目を輝かせていました。



見附市にある葛巻小学校。17日、新しいお友だちが入学しました。



〈児童〉

「アルパカのリリーとニーナが入場します。拍手でお迎えしましょう」



やってきたのはアルパカの親子。リリーちゃんとリリーちゃんの子ども・ニーナちゃんです。葛巻小学校では命を大切にする気持ちを養ってもらおうと授業の一環で毎年1年生が動物の飼育を行っています。





〈児童〉「みんなで心を込めてアルパカの名前を言いましょう。せーの、リリー！ニーナ！」入学式では学校になじんでもらおうと校歌を合唱したほか手紙を読み上げて親子を歓迎しました。〈児童〉「アルパカさん入学おめでとう。リリー、ニーナ待ってたよ。これからお世話するね、1組より」入学式の後は待ちに待ったふれあいの時間です。〈児童〉「ふわふわもこもこで気持ちいい」アルパカの親子に大興奮の様子ですが…〈児童〉「わあ、びっくりした」自分より大きいアルパカの迫力に驚いてしまう児童も。〈児童〉「ここめっちゃ気持ちいい！」距離を縮めようと奮闘していました。〈児童〉「お世話するのが楽しみ。エサあげるの」「ふかふかしてるの」Q） 1番好きな動物は？「アルパカ」〈児童〉「仲良しになって一緒に遊んだりおしゃべりしたい」Q）どんなこと話したい？「かわいいねとか大好きだよとか」学校にやってきたモフモフのかわいいお友だち。1年生は今後、当番制でエサやりや掃除などを担当し、12月までお世話をするということです。