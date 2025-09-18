この記事をまとめると ■日本はコンパクトハッチのラインアップが充実しているように感じる ■自家用ニーズとなると軽自動車が選ばれてしまうことが多い ■コンパクトハッチバックはレンタカーとしての車両供給で目立つ

日本ではコンパクトハッチが売れているように見えるが……

トヨタは2025年9月1日、同社のハイブリッド専用コンパクトハッチバック車となるアクアの改良を行った。トヨタ車のトレンドともいえるハンマーヘッドをモチーフにしたフロントフェイスを採用し、見た目もずいぶん変わったのだが、装備内容も大幅に見直されている。

初代アクアは2011年末に日本国内で発表されている。現行モデルは2021年7月にデビューした2代目となるが、いずれもパワートレインはハイブリッドユニットのみとしている。

2代目アクアのデビューと、時をほぼ同じくして2021年6月に現行日産ノートの派生モデルとなるノートオーラがデビューしている。ちなみにオーラを含むノートシリーズも現行モデルではe-POWERユニットのみを搭載している。ノートオーラの最大の特徴は3ナンバーワイドボディを採用しているところにある。プレミアムコンパクトという位置付けにもなり、サイズの大きい上級車種からのダウンサイズニーズだけではなく、輸入車ユーザーからも乗り換えが目立つなど、新たなコンパクトカーユーザーの創出に貢献したともいっていい存在となっている。

一方の現行アクアは、ヤリスハッチバックにもハイブリッドユニット搭載仕様があるなか、5ナンバーサイズを堅持しており、一部からは「キャラが被っているのではないか」という声も聞かれていた。ただ、現行ヤリスハッチバックは前席優先設計とでもいうべきか、販売現場でセールスマンからも「後席は狭いですよ」という説明を受けることもあり、その点では前席だけではなく後席にもひとを乗せる機会が多い場合はアクアを勧めるなど、それなりに棲みわけができているとの話もある。

トヨタには3ナンバーワイドボディとなるハッチバック車のカローラスポーツもあるので、アクアは5ナンバーサイズを現行モデルでも堅持したのかもしれない。

日本国内をよく見ると、コンパクトハッチバック車のラインアップが意外なほど目立っている。海外市場では、すでにコンパクトカーのニーズはコンパクトサイズのクロスオーバーSUVスタイルを採用するモデルに移行しており、コンパクトハッチバックのラインアップは減少傾向にあるか、ラインアップ自体をやめるブランドも目立っているように見える。

日本国内での日系コンパクトハッチバックを挙げると、トヨタではヤリス、アクア、カローラスポーツ、ルーミー、日産ではノートシリーズ、ホンダではフィット、マツダではマツダ2、スバルではジャスティ、三菱ではデリカD:2、ダイハツではトール、スズキではソリオ、スイフトを挙げることができる。

レクサス以外の日系ブランドでは、最低でも1台はコンパクトカーをラインアップしている。ただ、純粋な自家用ニーズで見ると、維持費のメリットもあるので軽自動車が選ばれてしまうことが多い。コンパクトハッチバックの主戦場は企業の営業車をはじめ、レンタカー、カーシェアリングなどフリート販売メインとなる、企業向けニーズが中心となっているのもまた現状といえるだろう。

コンパクトハッチがアメリカの量販セダン同様の道をたどる可能性

日本国内でレンタカーとして利用頻度が高いのはコンパクトハッチバックが属するクラスだ。筆者もよくヤリスの1リッターエンジン搭載車にお世話になっている。筆者が借りているレンタカー会社では、アクアは1クラス上となっており、ほかのレンタカー会社では、フィットやスイフトも多く見かけることがある。

筆者はたまにルーミーを引きあてることがあるのだが、レンタカー会社のスタッフに聞くと「フリーチョイスでルーミーが当たるのはまれですよ、背が高くて荷物も多く積めるなど使い勝手もよいので、ルーミーはたいてい指名して借りるひとが多いですので」と話してくれたことがある。３列シートで多人数乗車ではなくとも、一般的なスタイルのハッチバック車よりは背の高いMPV（多目的車）のほうがレンタカーでも人気が高まっているようである。

インバウンド（訪日外国人観光客）の増加もあってレンタカー需要は増えており、そのレンタカー車両供給で目立つのがコンパクトハッチバックとなっている。

このようなレンタカーをはじめ、フリート販売での需要が多いことは再販価値の低下を招いている。あくまで販売現場の話なので多少話を盛っているようにも感じるが、たとえばヤリスクロスでは5年後でも残価率ベースで50％近くの再販価値となるようだが、ハッチバックのヤリスでは20％台を維持するのが精いっぱいとの説明を受けたことがある。

話をしてくれたセールスマンはそんなこともあるので、ヤリスクロスでは価格上昇や3ナンバーワイドボディになってしまうので、同じクロスオーバーSUVスタイルとなるライズを勧めるようにしているとも話してくれた。ライズやヤリスクロスもレンタカーやカーシェアリングで用意されていることがあるが、ヤリスハッチバックほどの台数は用意されていないし、いまどきはSUVというだけで再販価値も底上げされてしまうため、目立った再販価値の下落というものは起こっていないようだ。

ノートオーラもノートの派生車種となるので、プレミアムコンパクト的な色合いが強くても、再販価値は同クラスSUVに比べれば期待はできないレベルで推移しているようである。

いまでは高速道路走行も難なくこなすようになった軽自動車だが、やはり登録車となるコンパクトハッチバックのほうが、長距離利用など利用範囲に広がりが出てくるだろう。登録車となるので維持費は高くなってしまうが、やっぱり登録車ということで、軽自動車ではなくコンパクトハッチバックを選ぶひともまだまだいるようだ。

アメリカでは量販クラスのセダンはほぼレンタカー需要のために残っているようなイメージを受ける。とくにアメリカンブランドでは実用モデルに限れば、シボレー・マリブがセダンとしてもアメリカンブランドとしてもほぼ一択状態で残っており、レンタカーで借りることのできるセダンもマリブばかりとなっている。そのため、街なかで見かけるマリブの多くはレンタカーと判断できるものばかりだ。

日本ではコンパクトハッチバックが、アメリカにおけるシボレー・マリブのような存在（ほぼほぼレンタカー専用的存在）になってしまうのだろうか。