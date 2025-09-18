ÅçºêÍÚ¹á¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×´¶¾ð¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÅçºêÍÚ¹á¡Ê31¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÌò¤Î´¶¾ð¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌ´¸«¤¬¤Á¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È½÷»ÒVS¸½¼ÂÇÉ¥É¥é¥¤½÷»Ò¡×¡£¡È¥É¥é¥¤ÇÉ¡É¤ÎÅçºê¤Ï¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦°ã¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æµã¤³¤¦¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æµã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷Í¥¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤â±Ç²è¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ã¤Æµã¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡È¤¦¤Þ¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡Ö´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½¾ì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡È¿¦¶ÈÉÂ¡É¤À¤È¤·¤¿¡£