首都高速道路でトラックが乗用車に突っ込み、6人が死傷した事故の裁判で、検察側は運転手の男に懲役8年を求刑しました。遺族は「どれだけ気持ちを逆なでするのか」などと悲痛な思いを語りました。

■裁判で遺族が訴え「この事故は私にとって殺人」

事故で父を亡くした杉平将貴さん

「裁判に向けて自分は父を返してほしいという気持ちだけで頑張ってきている」

去年、首都高速道路でトラックが渋滞の列に突っ込み6人が死傷した事故。17日、過失運転致死傷などの罪に問われているトラック運転手の降籏紗京被告（29）の裁判が行われました。

裁判で遺族が訴えたのは…。

夫を亡くした遺族

「この事故は私にとって殺人です」

事故で夫を亡くした杉平智里さん

「ほっとはしましたが、これでいいのであろうかというのが私の中にはこれから一生残る」

裁判後、事故の遺族が開いた会見で…。

事故で夫を亡くした杉平智里さん

「本当に怒りを通り越してあきれというか、本当に分かっていない。最後の最後まで、どれだけ遺族の気持ちを逆なでするのか」

■これまでの裁判で被害者の名前を答えられない場面も…

去年5月。埼玉県戸田市の首都高速美女木ジャンクション近くで起きた事故。トラックが渋滞の列に突っ込み、乗用車に乗っていた3人が死亡し、3人がケガをしました。

この事故でトラックを運転していた降籏紗京被告が、過失運転致死傷などの罪に問われています。

これまでの裁判で検察側は、熱があり運転に支障があることを自覚していたこと、運転中に不倫相手の女性にメッセージを送っていたことなどを指摘。

降籏被告は起訴内容を認め謝罪しましたが、亡くなった被害者の名前を答えられない場面もありました。

■「“走る凶器”となった大型トラック」懲役8年を求刑

そして17日、東京地裁で開かれた裁判。遺族ら10人が、悲痛な思いを語りました（代読含む）。

船本宏史さんの妻

「きょうこそ帰ってくるのではと今も毎日主人の分まで食事を用意し帰りを待つ自分がいます」

「（降籏被告に）自分が加害者であるという自覚や反省はあるのでしょうか」

「命を奪った相手の名前すら言えなかったことに本当に愕（がく）然としました」

「私たちのささやかな日常を返してください」

「かけがえのない唯一無二の存在だった主人を返してください」

「この事故は私にとって殺人です」

「降籏（被告）に重い刑罰を科してください」

検察側は、「正常な運転ができていないことを認識したのに“走る凶器”となった大型トラックの運転を中止しなかった」と指摘。降籏被告に対し、懲役8年を求刑しました。

■裁判中、表情を変えなかった降籏被告に遺族は…

裁判中、表情を変えることはなかったという降籏被告。これについて遺族は…。

事故で夫を亡くした杉平智里さん

「ずっと他人事のように聞いていました。私はそんな降籏被告に一生抜けないトゲとして、本当に言いたいことを訴えたつもりではいます」

「ただ一番最後の降籏被告の発言のところで、最後の最後に『一日も早い社会復帰をしていきたいです』と、最後の最後に出た」

「私たちはどれだけの思いで、この人が刑罰が出ることにどれだけの力を注いで頑張ってきたのか。それに対して『一日でも早い社会復帰』。もう本当に怒りを通り越してあきれというか、本当に分かっていない。最後の最後まで降籏被告はどれだけ遺族の気持ちを逆なでするのか。そこに本当に落胆というか、どうしようもないですね、この気持ちは表現できないほどのものを感じました」

◇

判決は、11月4日に言い渡される予定です。

（9月17日放送『news zero』より）