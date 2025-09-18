本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。8回に今季50号ソロを放った。2年連続での50号はメジャー史上6人目の快挙に。このホームランによって、史上3度目のある事象も脚光を浴びている。

メジャー6人目の大台だ。8回、ロバートソンの内角球を強振。打球は右翼席へ飛びこんだ。430フィート（約131メートル）の特大弾。この日は投手としても5回無安打無失点の好投を披露しており、50奪三振、50本塁打の「50-50」も史上初めて達成した。

この一発で、メジャーは史上3度目の珍しいシーズンとなった。今季はカル・ローリー（56本／マリナーズ）、カイル・シュワーバー（53本／フィリーズ）が50本塁打を超えており、大谷が3人目に。米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の番組「トーキン・ベースボール」の公式Xでは「3人以上の選手が50本以上の本塁打を打ったのはMLB史上3度目のシーズンとなった」と文面で紹介し、異例の事態を伝えた。

投稿には「今年以外の2年では、それぞれ4人が達成した」とも綴られ、1998年（マーク・マグワイア、サミー・ソーサ、グレッグ・ボーン、ケン・グリフィーJr.）と、2001年（バリー・ボンズ、ソーサ、ルイス・ゴンザレス、アレックス・ロドリゲス）だったとも記された。



