9月6日、秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまが成年式を迎えられた。この日は、悠仁さまの19歳の誕生日でもあった。成年式は男性皇族だけが行う儀式で、秋篠宮さま以来、じつに40年ぶりのことだった。

成年という人生の大きな節目で、天皇陛下や秋篠宮さまもまた、何を考え、どんな、将来を思い描いていたのだろうか。お二人の青春を振り返ってみると……。

秋篠宮さまの貴重な肉声をつづった『秋篠宮』（2022年／小学館）などの著書をもつ、ジャーナリストの江森敬治氏が寄稿した。（全2回の1回目／続きを読む）

天皇陛下が20歳だった頃

天皇陛下の成年式は、1980年2月23日、20歳の誕生日当日に行われている。当時、浩宮さまと呼ばれていた陛下は、学習院大学文学部史学科2年生で、クラブ活動は音楽部オーケストラに所属しビオラを担当していた。登山が趣味で、美声の持ち主である陛下は、学習院高等科卒業時の謝恩会で「津軽海峡・冬景色」を歌ったこともある。

成年式の3日前に行われた記者会見では、まず、「成年式をお迎えになる今のご心境を聞かせていただければ」と、記者から尋ねられた陛下は次のように答えている。



1980年2月20日、23日の成年式を前に会見に臨まれる浩宮さま（当時） ©時事通信社

「成年式を迎えると、いろいろと成年皇族として行事に参加することが多くなると思うんです。ですから今の心境としては、そういったものに参加する喜びもあるのですけれども、また同時に、責任の重大さというものを感じています。でも一歩一歩努力していきたいと考えています」

東宮御所の庭を掘っていると縄文土器が…

次に、「殿下は歴史をご専攻になっていますが、歴史のどういうところに興味をお持ちになってらっしゃるんでしょうか」などと、記者から質問され、このように話した。

「歴史に興味を持ち始めたのは、小学校の時なんですけれど、とくに仏像が好きで、奈良県に確か3回ぐらい行っていろいろと見たことを覚えているんです。それからちょうどこの（東宮）御所の庭に、以前砂場があったんですけれども、そこを掘っているうちに、偶然に縄文土器だとか弥生式土器を発見したこと、こういったことも一つあります」

「それから、やはりこれも小学校の時ですけれども、ある時この御所の中を散歩中に、偶然、奥州街道という看板を見つけたんですね。つまり、鎌倉時代の時だと思うんですが、昔そこに街道が通っていた。その時なんか非常にいうにいわれぬ興奮を味わったんです」

会見で、「一生の学問というものを見つけたい」と、語っていた陛下は、海外留学に魅力を感じていて、「海外へ出るってことは、これは非常に重要なことだと考えていますから、できるだけ機会があれば出たいと思ってます」と、希望していた。

また、記者から理想の女性像について尋ねられ、このように語っている。

理想の女性像であげられた“女優の名前”

「困ったな（笑）。ぼくの場合、幼稚園とそれから初等科は男女共学だったんですけれども、それからあと中学、高校はまったく男だけの中に育って」

「ですからその期間、まったくといっていいと思うんですけれども、女子の学生との交流っていうのがなくって、大学に入って、また共学になって一種の新鮮さっていうものをちょっと感じている段階なんですけれども。入った当初は、何となく自分でも女子学生とつき合う時に何かぎこちなさってものを感じたんですけれど、最近は少しずつ慣れてきたかなという感じも受けるんです。ですから、まあ理想像っていうのは徐々に徐々にできてくるんじゃないかなと思います」

さらに、記者から、「今までよく竹下景子とか名前が出ていますけれど」と、聞かれると、「そう、竹下景子なんかいいと思います」と、陛下は答え、記者たちの笑いを誘っていた。

皇太子さまにとっての“青春”とは？

最後に、「大学生活で青春を謳歌されてる時だと思うんですが、青春というのは要するに宮様にとってどんな時代なのですか」と質問され、次のように熱く語っている。

「青春ってものはやはり、あらゆるものに挑戦し、それから自分の力を試す、自分の中のもの、外のものに限らずそういった力を試す時期であり、また模索する時期じゃないかなって考えるんです」

「自分自身あとから考えてみて、ああ、あの時代、今の時代ですね――を精一杯生きたんだなと思えるような、そういった時期にしたいと思ってるんです」

陛下は生まれた時から、将来の天皇として周囲から期待され、大切に育てられてきた。本人もそのことを強く自覚して成年を迎えている。特に、結婚問題については、学習院大学に入学したばかりのころから注目されていた。

成年式の3年ほど後にスタートした“お妃探し”

実際の“お妃探し”がスタートしたのは、成年式の3年ほど後からだったようだ。1982年春、学習院大学を卒業し、翌83年6月から2年数カ月の英オックスフォード大学への留学を前に本格的に始まったようだ。

外務省の職員だった雅子さま（当時は小和田雅子さん）との結婚が内定した当時の報道によれば、“お妃探し”はまず、学習院大学など各方面に、相応しい相手の推薦を求める。そして、限られた宮内庁幹部が書類選考し、次に、複数の大手興信所に調査を依頼する。その後、ファイルを本人に見せて、ゴーサインが出れば、二人の出会いの場を作る、という順序だったらしい。

1993年6月9日に陛下と雅子さまは結婚されるが、雅子さまの親族が水俣病の原因企業の元会長であったことが問題視され、一時、宮内庁があきらめたこともあるなど、陛下の結婚相手を探すことはとても難しかったようだ。

1993年1月、皇室会議で結婚が正式に決まった後、二人はそろって会見に臨まれ、これまでの経緯や今の心境などを率直に語っている。

プロポーズのお言葉は…

――プロポーズの時期と場所、その言葉はどのようなものだったのでしょうか。また、雅子さんの返事の時期と言葉はどのようなものだったのでしょうか。

陛下 （昨年の）10月3日に千葉県の鴨場でもって雅子さんの方に「私と結婚していただけますか」というようなことを申しました。その時の答えは、はっきりとしたものではなかったわけですけれども、その後、12月の12日にこの仮御所に来ていただいて、そこでもって、「私からの申し出、受けていただけますか」というふうに申しまして、そしてそれを受けていただいたというわけであります。

雅子さま そのとき、12月12日ですが、私からはまず殿下に、「本当に私でよろしいでしょうか」というふうにうかがいました。

雅子さまから問われた陛下は「はい、そうです」と答えられた。そして雅子さまのお答えは……。

「いい人生だった」と振り返れるように

「私がもし殿下のお力になれるのであれば、謹んでお受けしたいと存じます。これまで殿下には、いろいろ大変幸せに思えること、うれしいと思えるようなことも言っていただきましたので、その殿下のお言葉を信じてこれから二人でやっていけたらと思います」

「お受けいたしますからには、殿下にお幸せになっていただけるように、そして、私自身も自分で『いい人生だった』と振り返れるような人生にできるように努力したいと思いますので、至らないところも多いと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします」

外務省をやめることへの葛藤

いっぽうで、雅子さまは陛下からのプロポーズを一度固辞されたといわれている。会見では、当時の心の葛藤について問われると、「私がご辞退申し上げたことがあるかどうかということについて、私の方から申し上げるのは差し控えたい」としつつ、ご自身のキャリアについて不安や、外務省をやめることへの悲しみを抱えていたことを明かされている。

「私は外務省で大変やりがいのある仕事をさせていただいておりましたので、その仕事をやめるべきかどうかということについて、だいぶ悩んだことはございました。ですから、この新しい決心をするまでに、十分に考える時間が必要だったということだと思います」

「これまで6年近く勤めておりました外務省を去ることに悲しさを感じないと申しましたら、それはうそになると思います。外務省では大変やりがいのある仕事もさせていただいておりましたし、大変学ぶべきところの多い、尊敬すべき先輩や同僚にも恵まれて、とても充実した勤務でございました。

でも、昨年の秋、私は本当にいろいろと考えた結果、今、私の果たすべき役割というのは、殿下からのお申し出をお受けして、皇室という新しい道で自分を役立てることなのではないかと、そのように考えましたので、決心したわけですから今、悔いはございません」

雅子さまの心を打った陛下の言葉

プロポーズを受けるまでの過程で、雅子さまは陛下から「私の心を打つような言葉をいくつかいただいた」という。よく知られた「皇室に入られるということには、いろいろな不安やご心配がおありでしょうけれども、雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますから」という言葉も、その一つとして挙げられたものだ。さらに、こう続けた。

「（陛下）ご自身も、『大変悩んだ時期がありました』とおっしゃられたので、私が、『何をお悩みになられたのですか』とうかがいましたら、『僕としては、雅子さんに皇室にぜひとも来ていただきたいと、ずっと思っているけれども、本当に雅子さんのことを幸せにしてさしあげられるんだろうか、ということを悩みました』と言われました。

そのような皇太子殿下の真摯な、大変誠実なお言葉をいただいて、そういうお気持ちを私として大変幸せに思うことができました。私にできることでしたら、殿下のことをお幸せにしてさしあげたいと思った次第でございます」

「常に雅子さんのことが念頭に」

また、前述のように、雅子さまとのご結婚が一時中断されたことについて、「そのときのお気持ちはどうだったのでしょうか」と問われた陛下は、こう語られている。

「この件に関しましては、チッソの問題もあって、宮内庁でも慎重論が出ておりまして、一時は中断することもやむを得ない状況ということになってしまいました」

「私としてはその間、常に雅子さんのことが念頭にありまして、『雅子さんでは』ということを何回となく宮内庁の方に申し入れをいたしました。そうは言っても、私自身の気持ちを大切にしたいと思いますけれども、周囲の意見、考えも大切にしたいと思っておりましたので、昨年、周囲の意見が『雅子さんでいい』というふうに固まった時には、大変うれしいものがございました」

“お妃探し”のスタートから約10年。1986年にスペイン王女を歓迎するレセプションで初めて雅子さまと出会われてから約7年の歳月を経て、理想の相手と夫婦となることが決まった陛下は、喜びに包まれていた。

