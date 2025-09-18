元フジアナ・渡邊渚、ノースリーブ姿で魅了 「本当に幸せだー」と近況を明かす
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が18日までにインスタグラムを更新。ソロショットを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、今月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
SNSでは美しさあふれる近影を普段から投稿。今回は「緑に囲まれてデトックス！」とつづり、緑が輝く景色を背景にソロショットを披露した。ノースリーブのトップスにメガネをあわせている。さらに、近況について「仕事を再開してから夏までずっとバタバタだったので、最近はゆっくり過ごしてます」と報告。
続けて「以前に比べ、体力がなくなってしまったし、まだ調子に波があって。波がプラスに大きく振れた後、同じ分だけマイナスに向かってしまうのを何度も繰り返してきたので（これ精神疾患になったことのある方ならよくわかるはず…）、それを避けるためにも、今は詰め込みすぎない働き方を心がけてます！」とコメント。
最後は「大好きな友人と遊びに行ったり、ご飯を食べたり、たくさんの喜びをひとつひとつ噛みしめられる時間があること、本当に幸せだー」と、思いを明かした。ファンからは数多くの「いいね！」が贈られている。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
