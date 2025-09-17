EJ20エンジンのラストが魅力！ 今後のカスタムも楽しみな一台 スバル WRX 【みんなのクルマ】
オーナープロフィール
お名前：猪狩信弘
年齢：50代
車両名：スバル WRX
年式：令和元年
型式：VAB
主な使用シーン：レジャー
所有歴： ６年
年間走行距離：1000km～1500km
この車両を購入する際に決め手となったポイント
やはりスバル好きにおいてEJ20エンジンは特別な存在だと言える。「EJ20が最後のモデルだったため」という購入理由は、説得力が大きい。
良い点・こだわりのポイント
エアロをはじめとしてエクステリア、メーター類を含めた内装、足回りとバランス良くカスタムされている。あくまで見たイメージだが、その時々で完成度を確保している印象。今後もカスタムへの意欲は高そうなので、さらなる進化した姿を投稿してもらえるのを楽しみにしたい。
外装関係
エアロ、ボンネットと特徴のあるカスタムを施し、スバルらしいカラーリングはそのままに個性を主張している。
エアロ：リベラル WRX VA ADDICTION
ボンネット：近藤レーシング
テールランプ：リベラル ハヤブサ
内装関係
ナルディのハンドルや追加メーターなどで落ち着いたイメージの内装に仕上がっている。
シート：レカロ RS-G SR-6
ディフィー：追加メーター
足回り
サスペンション：オーリンズ
補強：A3 補強バー（リア）
エンジン関連の変更点
ラジエター：ブローバ コンポジット
ホイール
ホイール：RAYS VOLK RACING G025
次に変えたいポイント
強化クラッチ、ブレーキ強化
