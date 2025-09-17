『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナープロフィール

お名前：猪狩信弘

年齢：50代

車両名：スバル WRX

年式：令和元年

型式：VAB

主な使用シーン：レジャー

所有歴： ６年

年間走行距離：1000km～1500km

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決め手となったポイント

やはりスバル好きにおいてEJ20エンジンは特別な存在だと言える。「EJ20が最後のモデルだったため」という購入理由は、説得力が大きい。

良い点・こだわりのポイント

エアロをはじめとしてエクステリア、メーター類を含めた内装、足回りとバランス良くカスタムされている。あくまで見たイメージだが、その時々で完成度を確保している印象。今後もカスタムへの意欲は高そうなので、さらなる進化した姿を投稿してもらえるのを楽しみにしたい。

外装関係

エアロ、ボンネットと特徴のあるカスタムを施し、スバルらしいカラーリングはそのままに個性を主張している。

エアロ：リベラル WRX VA ADDICTION ボンネット：近藤レーシング テールランプ：リベラル ハヤブサ

内装関係

ナルディのハンドルや追加メーターなどで落ち着いたイメージの内装に仕上がっている。

シート：レカロ RS-G SR-6 ディフィー：追加メーター

足回り

サスペンション：オーリンズ 補強：A3 補強バー（リア）

エンジン関連の変更点

ラジエター：ブローバ コンポジット

ホイール

ホイール：RAYS VOLK RACING G025

次に変えたいポイント

強化クラッチ、ブレーキ強化

スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/