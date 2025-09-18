大理石にクロコ… ゴールデンコンセプトからiPhone 17を格上げするラグジュアリーケースに注目

2025年9月10日に発表されたばかりのiPhone 17。前シリーズよりもカメラやバッテリーの性能が向上し、iPhone 17 Pro Maxではストレージが2TBのモデルも登場しました。その分価格は高めですが、せっかくの大きな買い物なら、ケースもラグジュアリーに格上げして所有欲を満たしてみるのもいいのでは？

スウェーデン発のラグジュアリーブランド・GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）からiPhone 17向けのラグジュアリーケースが発売。大理石やクロコダイルレザーなど高級素材をふんだんに使用した、ステータスのある大人向けのiPhoneケースです。

今回のコレクションはいずれもiPhone 17 Pro／Pro MaxおよびiPhone Air向けのケースで、MagSafe充電にも対応しています。スリムで軽量ながら、多様な素材やデザイン、カラーバリエーションを楽しめるラインナップになっています。

▲「Embossed Croco Logo」

「Premium Leather Edition」（2万4200円）は、ゴールデンコンセプトのロゴが入ったケースで、クロコ型押しの「Embossed Croco Logo」と、独特な筋模様を持つイタリアンサフィアーノレザーを採用した「Saffiano Leather Logo」の2種類。アルミニウム製カメラフレームでレンズ部分を保護します。

▲「Grain Leather Edition」

上質なイタリアンカーフレザーを使用した「Full-Grain Leather Edition」（1万9800円）は全8色展開。色鮮やかなプレミアムフルグレインイタリアンレザーを全面に採用しており、レンズ部分にはアルミニウム製カメラフレームが配置されています。

▲「Magnetic Shield Marble Edition」

希少なビアンコカララ大理石を大胆にあしらった「Magnetic Shield Marble Edition」（6万6000円）はインパクト大なiPhoneケース。大理石と316Lステンレススチールの組み合わせによる、3種類のカラーバリエーションが揃います。レンズ部分がはみ出ないようになっているのも便利です。

▲「Magnetic Shield Crocodile Edition - Himalaya」

注目は今回のコレクションで最も高価な「Magnetic Shield Crocodile Edition - Himalaya」（11万5500円）。なめらかなグラデーションを描くヒマラヤン・ナイルクロコダイルの本革を、高光沢のステンレススチール製バックプレートに配しており、革と金属が一体となってシルバーに輝くケースです。

▲「Magnetic Shield Alligator Edition - Matte Black」

同じデザインでミシシッピアリゲーターの革を用いた「Magnetic Shield Alligator Edition」（9万9000円）は全2色展開。レザーとスチールの異なる素材感と色味のコントラストが美しい逸品です。

▲「Racing Sport Rubber Edition」

見た目がスポーティーな「Racing Sport Rubber Edition」（3万3000円）は全8色展開。レーシングから着想を得たフォルムが、端末自体のスリムさを際立たせながらも、手になじみやすいホールド感を実現しています。

最高性能の最新iPhoneだからこそ、ラグジュアリーケースで格上げして、長く愛着を持って使いこなしましょう。

>> GOLDEN CONCEPT

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆シェルコードバンの高級感をスマホケースに！ 大人が持つにふさわしいMagSafe対応iPhoneケース

◆iPhoneケースは“引き算の美学”でケースですらなくなる

◆ミニ財布にもカードケースにもなる、2WAYどころじゃないスマホショルダー