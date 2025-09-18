会社員兼イラストレーターの上野ほしさんの漫画「職場にお土産は買う？買わない？」が、Xで話題となっています。

旅行先で、職場に買っていくおみやげを選んでいた主人公。食べやすさや個数など、いろいろと悩んでいると友達が…という内容で、読者からは「分かります」「私も旅行の予定を話さなくなりました」「おみやげは食べるときにこぼさないかを重視する」などの声が上がっています。

食べやすさやサイズ感に悩みがち

上野ほしさんは、Xやインスタグラムで漫画を発表しています。上野ほしさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

上野ほしさん「小さい頃から絵を描くことが好きで、小学生のときにも漫画を描いていました。今のようなスタイルで描くようになったのは、社会人になって初任給で念願のiPadを手にしたときからです（笑）」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

上野ほしさん「今の職場には『旅行のおみやげを配る』という文化があり、もらうとうれしいのですが、自分が配るとなると正直ちょっと面倒で（笑）。その自分の体験を漫画にしました」

Q.友人の考えを聞いたときの心境を教えてください。

上野ほしさん「『それもアリだな』と思って、すぐ取り入れました！ それからは職場には、旅行したことも言わず、おみやげも買っていません（笑）。でも言わなくなったせいで、『休日にどこにも行かない人』というキャラになっていて、それはそれでちょっと問題です…」

Q.職場では、おみやげを買ってくる人は多いのですか。

上野ほしさん「多いですね。今の職場は、自然とそうなっているんだと思います。その上、『ご自由にどうぞ』スタイルなので、自分のおみやげだけが残っていると地味にダメージを受けます…。センスが試されている感がつらくて（笑）。職場によって、『おみやげは買わない』というところもあるようで、うらやましいです」

Q.おみやげを決めるときに、重視していることは何でしょうか。

上野ほしさん「『食べやすさ』と『小ささ』を重視しています。デスクワーク中心なので、デスク周りが散らからず、サッと食べられるものがいいなと。今は買っていないんですけどね…（笑）」

Q.今までで「選んでよかった！」や「これはすてき」と思った職場のおみやげは何でしたか。

上野ほしさん「大阪にある五感さんの『ええもんちぃ』です。サイズもちょうどいいですし、何より本当においしくて大好きです。後は、福岡の明月堂さんの『博多通りもん』も、定番ですがもらえるとうれしいですね」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

上野ほしさん「共感のコメントばかりでうれしかったです。『もうおみやげを買わなくなった』という人や、『旅行したことを言わなくなった』という人もいて、『同じだ！』ってうれしくなりました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

上野ほしさん「いつか自分の本を出すのが夢です。難しいことだと分かってはいるのですが、人生で1冊は出してみたいですね。また、読んでくれた方々の心にそっと寄り添えるような作品を描いてみたいです。1つのテーマにしばられすぎず、いろいろなジャンルにチャレンジしたいです」