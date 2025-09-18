〈「僕が一生全力でお守りします」だけじゃない…結婚に悩まれる雅子さまの心を打った“天皇の言葉”「本当に雅子さんのことを…」〉から続く

9月6日、秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまが成年式を迎えられた。この日は、悠仁さまの19歳の誕生日でもあった。成年式は男性皇族だけが行う儀式で、秋篠宮さま以来、じつに40年ぶりのことだった。

成年という人生の大きな節目で、天皇陛下や秋篠宮さまもまた、何を考え、どんな将来を思い描いていたのだろうか。お二人の青春を振り返ってみると……。

秋篠宮さまの貴重な肉声をつづった『秋篠宮』（2022年／小学館）などの著書をもつ、ジャーナリストの江森敬治氏が寄稿した。（全2回の2回目／はじめから読む）

◇◇◇

秋篠宮さまと紀子さまの運命的な出会い…成年式で語られたことは

今年6月29日、紀子さまと結婚35周年を迎えた秋篠宮さま。二人の恋は、東京都豊島区目白にある学習院大学のキャンパスで芽生え、大切に育んだものだった。

1985年5月、学習院大学法学部政治学科2年生の秋篠宮さま（当時は礼宮さま）は、文学部に入学したばかりの紀子さまと大学構内の書店で初めて出会った。後に秋篠宮さまが、「そう、あの時、出会わなければ、私は現在でも独身だった可能性がありえます」と振り返るほど、まさに運命的な出会いだった。



1989年9月12日、記者会見を終えた礼宮さまと川嶋紀子さん（当時） ©JMPA

秋篠宮さまが成年式を前に語ったこと

秋篠宮さまの成年式が行われたのは、20歳の誕生日である1985年11月30日、紀子さまとの出会いから約半年後のことだった。先だって行われた記者会見で、「成年式を迎えられる感想はいかがですか。成年皇族としての今後の抱負は」と、記者から尋ねられた秋篠宮さまは、このように答えている。

「結局20年と申しましても大学在学中なので、それほど大きい区切りという感じは受けていません。成年として仕事をするのは卒業後と思っています。今後、大学の授業に差しさわりのない場合は、できるだけ成年皇族として公務もお受けしたいと思います」

「皇室のあり方、とくに国民との関係についてどうお考えですか」との質問には、「陛下（昭和天皇）はよく国民とともにある皇室といっておられます。私の両親も同じようなことをいっています。私もそれにならい、国民と皇室の関係が親密になるよう希望しています」と、話した。

次に、「将来どういうことをしたいとお考えですか」と、聞かれると次のように語っている。

「卒業後については、自然史関係に興味があります。とくに魚類に興味がありますので、そちらの方でお役にたつことがあれば」

「どれかに限って、というわけではありませんが、ナマズ目に興味があります」

また、「好きな音楽、ミュージシャンは。好きなタレントまたは俳優は」と、尋ねられた秋篠宮さまは、「ビートルズはずいぶん小さい頃から聞いていましたし、江利チエミはパティ・ページの持ち歌を歌っていましたね。ダイナ・ショアも好きです。最近では浅川マキ。俳優ではチャップリンは見てて面白いですね。たとえば『街の灯』とか『ゴールドラッシュ』とか」と、語ると記者から、「懐かしい名前が出ましたが（笑い）、友人から『オジンくさい』と言われませんか」と、突っ込まれている。

好きな女性のタイプを聞かれ飛び出した、“大胆発言”

最後に、「ご結婚は何歳ぐらいでしたいですか。好きな女性のタイプは」と、聞かれた。

これに対して、秋篠宮さまはこう答えている。

「結婚はあまり遅くならない方がいいと考えています。30歳よりかは前にしたいですね。タイプですか。具体的にでしょうか。なかなかむずかしいんですね、身近にもいいと思う人はいますし」

「たとえばテレビに出ている新珠三千代さんとか。最近の若い人はあんまりよく知らないので……」

ここで、「身近にもいいと思う人はいますし」という発言に注目したい。前述したように、成年式の記者会見が行われる半年前に秋篠宮さまは紀子さまと出会っている。そして、上皇ご夫妻に紀子さまを紹介するなど、二人は順調に交際を重ねていた。そう考えてみると、「身近にいるいい人」とは、紀子さまとしか考えられない気がする。

紀子さまが、秋篠宮さまのこの発言を聞いたとしたら。おそらくピンときたかもしれない。そして、殿下の発言の通り、あまり遅くない時期に自分と結婚したいのだな、と理解できただろう。記者会見の場で、なんとも大胆な発言ではなかろうか。しかし、よくよく考えれば、それほどまでに、当時の秋篠宮さまは、紀子さまとの出会いや交際、そして、結婚を運命的なものと考えていたのかもしれない。

プロポーズのお言葉とお返事は…

1989年9月12日、皇室会議が開かれ、二人の結婚が正式に決まった。この後、秋篠宮さまと紀子さまは、揃って記者会見している。

「お互い、どのような点にひかれたのか」と聞かれると、秋篠宮さまは「話をしていて楽しい人。また、どことなく愛きょうがあるというか」、紀子さまは「ナマズやアヒルなどをかわいがっておられるお姿や、熱心に魚類を研究しているお姿に強くひかれました」「先生やお友達と語り合い、またギターを弾かれたりするご様子、そんなところにひかれました」などと答えている。

さらに、プロポーズの言葉については、このようにやり取りを明かしている。

秋篠宮さま プロポーズは……そうですね、確か昭和61年の6月26日だったと思いますけれども、『私と一緒になってくれませんか』と話した記憶があります。

紀子さま 私は『よく考えさせていただけませんか』と申し上げました。

昭和天皇の喪中、英国留学中でのご婚約

当時は、この年の初めに亡くなられた昭和天皇の喪中だったこと、秋篠宮さまご自身が英オックスフォード大学に留学中であったことについても議論があった。「そういう時のご婚約決定をどうお考えになりますか。両陛下から反対はございませんでしたか」と記者から尋ねられた秋篠宮さまは、以下のように答えている。

「現在、留学中、喪中ということでもありますが、ここ1、2年の間に川嶋家（紀子さまの実家）の方にいろいろ問い合わせ等が多くなって、私としても責任のあることですので、早い時期に公にしたいと判断いたしました。それにつきましては宮内庁としても特に異議はありませんでしたし、両陛下から反対もありませんでした」

また、「ご結婚されると、独立され、宮家を営まれるわけですが、今後のご自身のあり方、抱負というものがございましたら」と問われると、次のように語られた。

「新しい経験となるわけですけれども、いろいろな方からお導きいただきながら、二人でいい家庭を築けたら幸いと思っております。皇族としての抱負といたしましては、天皇をお助けする立場でございますし、与えられた皇族としての仕事をひとつひとつ、大切に果たしていくつもりでおります」

紀子さまには記者から、「ご結婚されたら、どんな家庭を築いてゆきたいとお考えでしょうか。また、お子さまは何人ぐらい、お望みでしょうか」という質問が上がった。

のんびりと明るく、和やかな家庭を

「礼宮さまとご一緒にのんびりと明るく、和やかな家庭を築けたらと思っております。後の質問についてでございますが、それについても、これからゆっくりと考えていきたいと思っています」

――それから36年の歳月が経ち、秋篠宮さまご夫妻の3人の子どもたちは全員成年を迎えられた。

◇

悠仁さまの成年式当日は、午前10時から、皇居・宮殿の「春秋の間」で成年式の中心的な儀式である「加冠の儀」が行われた。悠仁さまは、裾の長さが6メートルもある、未成年者用の装束「闕腋袍(けってきのほう)」を着て、頭には「空頂黒幘(くうちょうこくさく)」と呼ばれる未成年用の黒絹の額当て、手には笏(しゃく)を持っていた。天皇、皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻が見守っていた。

姉の佳子さまや愛子さまなどの皇族、石破茂首相ら三権の長らが参列する中、悠仁さまの頭から宮内庁幹部が、黒絹の額当てを外し、成年用の燕尾纓(えんびのえい)が付いた冠をかぶせた。冠を固定するひもの「掛緒(かけお)」をあごの下で結び、ひもの両端を和ばさみで「パチン」「パチン」と、2度、切り落とした。

続いて悠仁さまは、両陛下の前に進み出て「本日は、成年式にあたり冠を賜り、誠にありがとうございました。天皇、皇后両陛下には、加冠の儀に御臨席を賜り、誠にありがとうございます」と、お礼のことばを述べた。両陛下は終始、立派に成長した甥に温かな眼差しを送っていた。

次に悠仁さまは、秋篠宮ご夫妻の前に進み、「本日は、成年式を挙げていただき、誠にありがとうございます。成年皇族としての自覚を持ち、そのつとめを果たしてまいりたいと存じます」と、お礼や決意のことばを述べた。我が子の晴れ姿を前にしたご夫妻は、感激で目が潤んでいるようにも見えた。

一連の儀式を終えた悠仁さまは赤坂御用地内の秋篠宮邸に戻り、報道陣の取材に応じ、成年式の儀式を無事に終えた感想や今後の抱負などについて次のように話している。

「まず、成年式を滞りなく終えることができ、安堵しております。これまで見守ってきてくれた、家族をはじめとするお世話になった方々に、深く感謝申し上げます。これから成年皇族としての自覚を持ち、皇室の一員としての役割をしっかりと果たしていきたいと思っております」

悠仁さまは大学卒業後は大学院進学や海外留学などを考えていることだろう。勉学に励み、視野を広げ、いろいろな経験を積むことは、長い人生において、とても大切なことだ。

結婚は「まだ深く考えたことはありません」

また、秋篠宮さまは19歳で紀子さまと知り合い、24歳で結婚している。そう考えると、現在、19歳の悠仁さまも遠くない将来に結婚問題が待ち受けていると考えても不思議ではない。

今年3月の記者会見で、記者から「ご自身の結婚についてのお考えと理想とする時期やお相手像についてもお聞かせ下さい」などと、尋ねられた悠仁さまは、「結婚についてですが、理想の時期や相手についてまだ深く考えたことはありません」とだけ、答えている。

天皇陛下と秋篠宮さまの青春時代を振り返ると、これからの悠仁さまにも多くの大事な局面が控えているように思う。これからどのような青春を送っていくのか。どんな喜ばしい報告が待っているのか、楽しみに見守りたい。

参考文献：『新天皇家の自画像』（文春文庫）など

