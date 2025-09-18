【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、急変した“嫌なストレート”→相手打者が動けない

9月16日（日本時間9月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が“上質なストレート”で相手打者から見逃し三振を奪った場面について、野球解説者の五十嵐亮太氏が言及した。

2回表・フィリーズの攻撃、この回先頭の5番オットー・ケンプに対して大谷は、初球、ど真ん中へと投じた98.4マイル（約km/h）の速球で見逃しを誘ってファーストストライクを奪うと、2球目は外角低めへと流れるように曲がる89.1マイル（約143.39km/h）のスライダーを振らせてカウント0-2と追い込むことに。続く注目の3球目、大谷は外角高めのボールゾーンへと99.9マイル（約160.77km/h）の剛速球を投げ込むことに。これをケンプも見てカウント1-2、さらに4球目、外角低めのボールゾーンへと投じた87.9マイル（約141.46km/h）のスイーパーもケンプがよく見て2-2となると、勝負の5球目、大谷が投じたのは内角低めを突く99.1マイル（約159.48km/h）の剛速球。これにはケンプも手が出ず見逃し三振、思わず首を傾げることとなった。

こうした大谷の投球に、この日、ABEMAの中継で解説をつとめていた五十嵐氏は「平均球速が高いですね。このフィリーズに対するピッチング、違うような気がする。ポストシーズンでの対戦を見越してね。やっぱり良いイメージをやっぱり自分が持っていたいし、相手に嫌なイメージを植えつけさせたい」「やっぱり真っ直ぐの質がいい」とコメントした。

この日も投げては5回68球で被安打0、無失点の好投、打っては今季50号弾を含む5打数2安打と、ポストシーズンでのフル稼働も準備OKといった様子の大谷。まずはレギュラーシーズンの終了まで、投打にわたる大活躍に期待したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）