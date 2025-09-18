〈母親役はビビアン・スー、福原愛の元夫もクールなコーチ役で出演。親友対決のクライマックスの激闘に、手に汗握る卓球スポコン映画《日本初上映『燃えるダブルス魂』》〉から続く

9月13日、日本未公開の台湾映画の名作・話題作を紹介する「台湾文化センター 台湾映画上映会」の第6回が、シネ・ヌーヴォ（大阪市）で開かれた。この日上映されたのは、『夫殺し デジタル・リマスター版』。オリジナルは1984年製作で、その衝撃的な内容から社会に大きな議論を巻き起こした李昂（リー・アン）の小説『夫殺し』（1983）が原作。上映後には京都大学大学院人間・環境学研究科准教授の津守陽氏をゲストに迎えたトークイベントが開催された。津守氏は、大学院時代にこの小説と出会い、論文「『殺夫』論」を執筆したという。聞き手は上映会キュレーターのリム・カーワイ監督が務めた。

『夫殺し』ポスター

『夫殺し デジタル・リマスター版』

深夜に母親が食べ物と引き換えに体を売る姿を目撃した少女。成長し、残酷な結婚生活の中で、彼女の精神は追い詰められていき……。世界15カ国で翻訳された現代台湾フェミニズム文学の最高傑作として知られる、李昂（リー・アン）の小説『殺夫』（1983）の映画化。李昂の初期作品に見られる台湾の郷土への関心を受け継ぎつつ、性、飢え、権力関係に対する鋭い洞察が描き出されている。

監督：ソン・ジュアンシャン／出演：パイ・イン、パット・ハー、チェン・シューファン／1984年／台湾／102分／原題：殺夫 數位修復版／©Tomson Films Co., Ltd. / Taiwan Film and Audiovisual Institute／原作邦訳：『夫殺し』（藤井省三訳・宝島社・1993）

「夫を殺し解体する」原作のグロテスクな描写

津守陽（以下、津守） この映画のことは知っていましたが、今まで観る機会がなく、今回初めて映画を拝見しました。

リム・カーワイ（以下、リム） 原作は僕の生まれたマレーシアでも当時かなり話題になった有名な小説です。タイトルからしてショッキングで、スキャンダラスなイメージがありました。映画にはそこまでショッキングな描写はありませんでしたが、原作はもっと過激なのでしょうか。

津守 そうですね。原作は作者の李昂の作品の中で一番売れて、一番多くの言語に翻訳されている代表作です。発表された当時の台湾でも、かなり賛否両論を巻き起こしました。どうも映画版は公開当時こそヒットしたらしいのですが、その後、小説と同じようには注目されてこなかった。それは今おっしゃったように、衝撃と迫力が圧倒的に原作の方が強かったということがあるのではと思います。

リム 当時の台湾はまだ戒厳令下で、表現の規制も非常に厳しかった。映画ではレイプシーンや夫を殺害するシーンも非常に淡々と描かれており、もしかしたら映像で過激な表現をすることが難しかったのかもしれません。文字であればそれが可能な時代ということだったのかもしれません。

津守 おそらくそうだと思います。映画と小説で特に違うのはラストです。夫を殺すというところは同じなんですが……。

リム 映画では包丁を振り上げる主人公や血しぶきは見えますが、斬られる夫はまったく映らないので、淡々としています。無理やり性行為をされたりご飯を食べさせてもらえなかった主人公が、ついに復讐として夫を殺すという感じでした。

津守 直前に夫に「豚の解体をしろ」と迫られ、豚の内臓を浴びせかけられた主人公は失神してしまいます。小説では、追い詰められた主人公は「豚の解体をしなければならない」という思いで、幻想の中で夫を豚だと思いこみ、その解体をするかのように殺すという、非常に衝撃的なものなんです。殺し方も、まさに豚と同じように夫を丁寧に解体していく様子が、内臓の話なども含めてこと細かに、グロテスクに描かれています。そういう描写が映画にはまったくなかったですね。

リム それはずいぶん違いますね。原作者はどう思ったんでしょうか。

津守 インタビューなどを読むと、やはり少し不満があったようです。「大島渚さんに撮ってもらいたかった」というようなことをおっしゃっていて、「私も同じ気持ちだ！」と思いました（笑）。もし大島渚監督がこの題材を撮っていたら、もっとすごい映画になっただろうなと想像してしまいますね。

リム 確かに（笑）。

「こんなものを世に出せば社会に悪い影響を与える」

津守 小説は台湾ですんなり受け入れられたわけではありませんでした。1983年に新聞社が主催する文学賞を受賞するのですが、その選考委員の議論の記録が残っていて、評価は本当に真っ二つに割れたそうです。一方の意見は、「社会的な悪夢や人間の恐ろしさを描いた迫力が素晴らしい。ベッドシーンもあるが、ポルノではなく適度に抑えられている点も評価できる」というものでした。もう一方は、「こんなものを世に出せば社会に悪い影響を与える」という意見で、文学の世界ですら手放しで評価されたわけではなかった。それほどの衝撃作だったということです。

リム 作者の李昂は、この作品を発表する前は台湾の文学界でどのような位置づけの作家だったのでしょうか。

津守 この作品を書いた時点で彼女はまだ30歳にもなっていなかったと思います。高校生の時に書いた短編集でデビューしているので、すごく早熟な作家です。大学時代から故郷の鹿港（ろっこう 台湾中西部の町）を題材にした短編を書き始めていました。その後、アメリカの大学で修士号を取得して台湾に戻り、改めて台湾を舞台に書こうとして生まれたのがこの『夫殺し』です。

リム アメリカに留学したことで作風に変化はあったのでしょうか。

津守 彼女は16歳頃の最初の小説集から一貫してセックスの話を書いてはいるのですが、この『夫殺し』が、より大胆に、より赤裸々にタブーを描いていく作風が確立する出発点になったと言えます。『夫殺し』以前の作品は、まだもう少し上品な感じで、若い女性の悩みといったところに留まっていました。しかし、この作品を転機に、グロテスクとさえ言えるほどの描写力と迫力が生まれてきます。

リム 先生はこの小説について論文を書かれていますが、どのような経緯だったのでしょうか。

津守 大学院の集中講義にいらした藤井省三先生が、ご自身が翻訳して出版したばかりだった『夫殺し』を推薦されていて、面白そうだなと思って読んだのが最初のきっかけでした。

小説も映画も時代設定がはっきりしない

リム 主演のパット・ハーさんの演技も印象的でした。香港ニューウェーブのミューズとも言える彼女が、この映画では非常に素朴で、終始無表情に役を演じています。原作の主人公は、もっと感情豊かに描かれているのでしょうか。

津守 この映画のパット・ハーさんの最初の印象は、「綺麗で、素敵すぎるな」というものでした。原作の主人公は、もっと何も知らない、周りから取り残されているような女の子なんです。例えば、初潮が来た時に何のことか分からず、「血が出てきたからもう死ぬんだわ」と大騒ぎして、「母親がいないとダメね」と周りから笑いものにされるシーンが小説にはあります。性的なことを無邪気に口にしては「恥ずかしい人ね」と言われるような、無知で蒙昧（もうまい）なイメージでしたが、映画ではそれよりは少し物事が分かっていそうに見えましたね。

映画の主人公は、虐げられておどおどしているという点で一貫していますよね。それに比べると、小説ではもう少し変化があります。夫との生活の中で、レイプのようなセックスしかされなくても、美味しいものを持ってきてもらったりする中で、少しずつ人間らしさが潤っていくような描写もあるんです。だからこそ、なぜ彼女が崩れていってしまうのかという疑問が、小説の方がより浮かび上がってきやすい。映画の方は、淡々と「ただいじめられて殺してしまった」という、少し単純な筋になったかなという気がします。

リム 映画では日本軍人が登場するなど、時代設定が植民地期なのか、いつなのかよく分からない部分がありました。

津守 そこが面白いところで、実は原作も時代背景がよく分からないように書かれているんです。推測ですが、この物語の元ネタが、1945年に上海で起こった殺人事件だからではないかと思います（＊）。その事件がゴシップ記事になり、50年代に台湾の文人が面白おかしく脚色した本を出した。それをアメリカにいた李昂がたまたま読んで、面白いと思い、自分には書けない上海から、よく知る台湾の鹿港に舞台を移して書いた、という経緯があります。

（＊）1945年3月、上海で30歳くらいの女性が夫を殺し、バラバラにしてスーツケースに詰めていたのが発見された事件。DV・賭博・浮気に苦しんだ末の犯行だった。

リム 最後に台湾映画の魅力として感じられることがあればお願いします。

津守 映画の専門ではない私が言うのはおこがましいですが、やはりフェミニズムにしろ広い意味でのポリティクスなんですね。李昂自身もこの広い意味でのポリティクス、パワーバランスが一体どう働いてるかを、女性に絡めて書いてきた人なんです。セクシャルマイノリティの問題なども含めて、鋭く、果敢に切り込む勇気が台湾映画のひとつの魅力だと思います。

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）