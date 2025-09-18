長嶋一茂、Snow Man宮舘涼太が見た“絶景”にうらやむ「俺もアイドルやりたかったなあ」 ハワイで“幻の緑の太陽”を追う
フジテレビは18日、『長嶋一茂の世界の絶景！最強瞬間GP』（後7：00）を放送する。本番組では、世界各地の絶景の中から「この時間に見ると最強！」「ここから見ると最強！」など“最強瞬間”を厳選して放送する。ゲストのアンミカ、長谷川忍（シソンヌ）、宮舘涼太（Snow Man）が語る人生ナンバーワンの絶景“最強瞬間”も必見だ。
【写真】絶景に息を飲む宮舘涼太
番組では「ボリビアのウユニ塩湖を夜に見てみると…」「エジプトのピラミッドを真上から撮影すると…」などよく知られている絶景スポットの中でもイチオシの瞬間を続々と放送。湖面がまるで鏡のように天空を映し出し、神秘的な絶景が見られると大人気のウユニ塩湖だが、夜になるとますます幻想的に…あまたの星がきらめき、まるで宇宙のような美しい世界の広がりに、スタジオ中が息を飲む。次々に流れる絶景の“最強瞬間”のパレードに、宮舘は収録後「“贅沢な世界旅行をさせていただいている”という気持ちになった」と顔をほころばせた。
番組内では、ゲストから自身の人生ナンバーワンの絶景最強瞬間について、その貴重な写真や映像とともに発表。宮舘の最強の瞬間は、Snow Manがデビュー時から目標だったという初のドームツアーで、ゴンドラからステージにおりる間に見た、観客の作るペンライトの光の波。心に刻まれた忘れられない思い出を語る宮舘に、一茂も思わず「俺もアイドルやりたかったなあ」とうらやむ場面も。
また、一茂は３歳の頃から通い続けるというハワイで幻の現象“グリーンフラッシュ”の観測に挑む。グリーンフラッシュとは日が沈む直前などに太陽が緑色に光る現象のことで、条件がそろわないとなかなか見られない超レアな絶景。一茂に加え、アンミカも15年ほど年末年始はハワイに行っているが、まだグリーンフラッシュを見たことはないそうで今回、奇跡の瞬間は訪れるのか。
