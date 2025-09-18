深夜に見つかった「お机の上ギャング」　堂々とテーブルに居座る猫たち

「深夜リビングに降りて行ったら普段禁じられているお机の上ギャングがいた」……そんなつぶやきと共に、Xに投稿された写真に写っているのは黒猫のコンパスちゃんと白猫のマップちゃんです。

どうやら飼い主さんが普段食事に使うテーブルに、仲良く並んで堂々と横たわっていたようです。この抜け目のない行動……さすがは猫。

事の発端は深夜。ふと目が覚めてリビングに降りた飼い主さんの目に飛び込んできたのは、禁止されているはずのテーブルの上で、すっかりくつろぐ2匹の姿でした。

「1匹で乗っていることは時々ありますが、2匹同時は珍しいです。そのたびに注意するのですが、効果はなくて……」と飼い主さん。まさに現行犯での発見となりました。

それにしても「お机の上ギャング」という呼び名がぴったりなこの状況。飼い主さんは「全く悪びれる様子がなく、我が物顔すぎて笑ってしまいました」と当時を振り返ります。

もちろんその場で注意したものの、その後もゴロゴロと居座り続けた2匹。ところが飼い主さんがキッチンに移動すると「おやつがもらえる！」と勘違いしたのか、急いで降りて後を追ってきたそうです。

これには「（おやつは）あげませんでしたけどね」と、さすがの飼い主さんも苦笑いしたとのことでした。

写真を見た人からは「誰もいない……今のうちに……」「悪びれる様子もなく堂々と……！」といったコメントが寄せられ、多くの猫飼いさんたちから、猫あるあるとして共感を集めています。

禁止されている場所でも、好奇心とマイペースさを隠さない猫たち。コンパスちゃんとマップちゃんのギャングっぷりに、思わずクスッとさせられる一幕でした。

深夜リビングに降りて行ったら普段禁じられているお机の上ギャングがいた pic.twitter.com/fJFoin3Jvr — コンパスとマップ Compass and Map (@CatCompassMap) September 13, 2025

＜記事化協力＞

コンパスとマップ Compass and Mapさん（@CatCompassMap）

（山口弘剛）

