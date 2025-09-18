パーク ハイアット 京都は、旬の食材を使用した「秋のアフタヌーンティー」を9月20日から11月30日まで提供する。

「バターナッツかぼちゃ 胡桃のグラノーラ」、「キャビアと安納芋のキッシュ」など4種類のアソートセイボリー、黒舞茸・ポルチーニ茸・大黒しめじなど5種のきのこを使用したリゾットが主役のクロケット、巨峰のグラニテに加えて、いり番茶とほうじ茶を練り込んだ生地にいり番茶の茶葉で仕立てたガナッシュを挟んだ「いり番茶マカロン」、洋梨のフォルムを模した「洋梨のムース」など5種類の秋スイーツ、マロンペーストとチョコレートを合わせた栗とヘーゼルナッツのスフレをコース仕立てで提供する。ドリンクはジャスミンティーの香りに洋梨のピューレと生姜シロップを合わせたオータムペアブロッサムティーに加え、煎茶、金木犀の香りを纏ったブレンドティー、ほうじ茶を用意する。

また、同期間には、和栗とカシスのモンブランパフェ（4,070円）、無花果のミルフィーユ（3,190円）、洋梨とキャラメルのフラン（3,190円）のデザート3品を販売する。すべてコーヒーまたは紅茶付き。

場所は1階「ザ リビングルーム」。時間は正午から午後5時まで。料金は6,600円。すべて税込・サービス料別。