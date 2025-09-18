「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）

広島が阪神に完敗し、同戦５連敗となった。７日に目の前で優勝を決められた相手にリベンジを果たせず、３位・巨人とは６ゲーム差に広がった。先発・床田が粘れず６回７安打４失点（自責点２）で１１敗目。３年連続の２桁勝利を次戦に持ち越した。チームも２年連続でシーズン負け越しが決定。ＣＳ進出へ、絶望的な状況に追い込まれた。

最後の反撃を信じたカープファンの願いも届かない。雨上がりの本拠地には、空虚感だけが残った。阪神戦５連敗で３位・巨人とのゲーム差は６に拡大。痛すぎる黒星で、ＣＳ進出は絶望的な状況になった。新井監督は「いいピッチャーだし、ここ、というところで間違わないよね」と相手先発・村上に脱帽するしかなかった。

必死に追いすがりながら、最後は突き放されて虎の引き立て役に回る。今季、何度も見られた光景が繰り返された。チームトップ９勝の床田を送り込むも、思惑通りに進まない。

三回２死二塁で森下に先制の中前適時打。外角低め、ボールゾーンのチェンジアップを拾われてしまった。直後に味方が試合を振り出しに戻して四、五回は無失点投球。しかしながら同点の六回に暗転した。

先頭・森下への四球を皮切りに無死一、三塁のピンチを招き、木浪に勝ち越しの中前適時打を浴びた。唇をかみ、わずかにうつむいた表情に悔しさがにじむ。なおも一、二塁から中川のセーフティーバントを三塁・佐々木が素手で処理するも、悪送球で追加点を失った。その後、もう１点加えられ、６回７安打４失点（自責点２）で降板した。

ロースコアの試合展開で、相手はリーグ王者。先頭打者への四球は、やはり命取りになった。左腕は「結果だけ見れば、そこ（四球）がもったいなかったなと思う。打たれてもいいからストライクで投げるべきだった」と反省し、指揮官も「あそこが結果的にもったいなかった」と相手に与えた隙が勝負の分岐点と捉えた。

３年連続の２桁勝利に王手をかけてから３度目のマウンド。足踏み状態から抜け出せない現状が、もどかしい。昨年は９月に５戦４敗。シーズン終盤で未勝利に終わり、今季もここまで９月は３戦３敗と苦戦が続く。次戦に向けては「何とか頑張りたい」と懸命に前を向いた。

阪神戦は５日からの甲子園３連戦以来。７日の一戦では、目の前で優勝を決められる屈辱を味わった。意地を示したいところだったが、本拠地に場所を移しても力の差をまざまざと見せつけられた。２年連続でシーズン負け越し決定で、残り１０試合でＣＳ圏内まで６ゲーム差。極めて厳しい状況に変わりないが、このまま終われない。ファイティングポーズを崩さず、必死に白星だけを求めていく。

◆広島・佐々木 （六回無死一、二塁で中川のバントを一塁へ悪送球）「実力不足です。状況判断を磨いていきたいです」