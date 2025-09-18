TBSは10月12日（日）よる9時からスタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の追加キャストを発表。主演・妻夫木聡を中心に、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅といった個性豊かなメンバーが参戦することになった。

本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の小説『ザ・ロイヤルファミリー』が原作。競馬の世界を舞台に、人間と競走馬が紡ぐ20年の壮大な物語を描く。主人公の税理士・栗須栄治を演じる妻夫木をはじめ、豪快な馬主・山王耕造役の佐藤浩市、その宿命のライバルを沢村一樹、耕造の妻を黒木瞳、息子を小泉孝太郎が務めるなど、日曜劇場らしい重厚な顔ぶれが揃っている。

今回発表されたキャスト陣も見逃せない。木場勝己は松本若菜演じる加奈子の父で牧場主・野崎剛史役。不器用ながらも「日高から強い馬を出す」ことに執念を燃やす人物を熱演する。尾美としのりは北海道・日高の牧場長・林田純次役。名バイプレイヤーとして存在感を放つ尾美が、競走馬の生産現場を支える男をどう描くか注目だ。

世代を超えた豪華キャスト

さらに、佐藤浩市演じる耕造の娘・百合子を関水渚が演じる。競馬嫌いの母や兄とは一線を画し、家族を俯瞰することが多く、家族との向き合いかたも見どころだ。広中厩舎で働く調教助手・安川すみれ役には長内映里香。調教師・広中への尊敬を胸に、馬に愛情を注ぐ女性を演じる。お笑いトリオ・ハナコの秋山寛貴は、同じ厩舎の遠山大地役で地上波ゴールデン帯ドラマ初挑戦。舞台で培った演技力を存分に見せる。加奈子の息子・翔平の少年期を演じるのは三浦綺羅。幼いながら率先して馬の世話をする内気な少年が、20年を通してどう成長していくかも見逃せない。

世代を超えた豪華キャストがそろい踏みし、物語はますます厚みを増す。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は10月12日（日）よる9時スタート。競馬という唯一無二の舞台で描かれる人間模様と家族のドラマに注目だ。